PSG : Pochettino privé de 9 joueurs dont Neymar à Saint-Etienne

Pour sa grande première sur le banc du PSG mercredi (21 h) à Saint-Etienne, Mauricio Pochettino sera privé de neuf joueurs dont Neymar.

L'année reprend comme elle avait terminé pour le PSG. C'est à dire, avec de nombreux joueurs à l'infirmerie. Dans son communiqué médical, le club de la capitale indique ce mardi que Mauricio Pochettino sera privé de neuf joueurs pour sa grande première sur le banc parisien mercredi (21 h) à Saint-Etienne.

Neymar a repris la course et poursuit son travail physique en individuel. Il est forfait pour le déplacement dans le Forez. Danilo Pereira, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa (ischio-jambiers), Leandro Paredes (hanche), Alessandro Florenzi (cheville), Juan Bernat (genou), Rafinha (COVID) et Mauro Icardi (adducteurs) manqueront aussi le premier match de l'année. L'attaquant argentin a pourtant participé à la séance collective dans la matinée, mais il est encore trop juste.

Le PSG précise que Kurzawa et Florenzi devraient reprendre l'entraînement avec le groupe d'ici la fin de la semaine. Danilo Pereira et Presnel Kimpembe ont repris la course et retouché le ballon ces derniers jours, mais leurs retours à l'entraînement collectif ne devraient intervenir que la semaine prochaine. Ils sont donc déjà forfaits pour la réception de Brest samedi (21 h) au Parc des Princes.

Le communiqué du PSG

Mauro Icardi (adducteurs) : poursuit son travail de reprise en entraînement collectif

Layvin Kurzawa (ischios-jambiers) : évolution favorable et reprise avec le groupe fin de semaine

Danilo Pereira (ischios-jambiers) : travail individuel sur le terrain et retour envisagé début de semaine prochaine avec le groupe.

Presnel Kimpembe (ischios-jambiers) : poursuit son travail individuel, le retour dans le groupe est envisagé la semaine prochaine.

Neymar JR (cheville) : il a repris la course et poursuit son travail physique individuel.

Leandro Paredes (hanche) : il a repris l’entraînement individuel sur le terrain en début de semaine.

Alessandro Florenzi (cheville) : évolution favorable et la reprise de l’entraînement avec le groupe est envisagée avant la fin de semaine.

Rafinha (COVID-19) : protocole sanitaire en cours après un test positif à la COVID-19.

Juan Bernat (genou) : poursuit son travail de reprise.