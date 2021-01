PSG : en 4-3-3, avec Verratti plus haut à Saint-Etienne ?

Le PSG devrait démarrer en 4-3-3 mercredi (21h) à Saint-Etienne pour son premier match sous les ordres de Mauricio Pochettino. Ce sera sans Neymar.

Mauricio Pochettino avait convoqué ses hommes dans la matinée pour une nouvelle séance collective à laquelle Neymar, toujours en soins, n’a pas participé. Le Brésilien est forfait pour le déplacement à Saint-Etienne mercredi (21h). Kimpembe, Bernat, Paredes, Danilo Pereira, Florenzi, Kurzawa et Rafinha manqueront aussi ce premier rendez-vous de l’année. L’ancien Barcelonais a été confirmé positif au coronavirus dimanche après son test Covid.

Pour cet entraînement, de nombreux jeunes étaient présents (Michut, El Chadaille Bitshiabu, Simons...) comme la veille. Ils ont pris part à toute la séance qui a duré près d’1h30 et qui a permis de dégager quelques indications sur l’équipe qui devrait démarrer dans le Forez.

Encore un gros travail tactique ce matin

Après un échauffement somme toute classique et quelques exercices physiques sur des circuits courts, Mauricio Pochettino et son staff ont opté pour un gros travail tactique, demandant à plusieurs reprises de mettre beaucoup d’intensité. L’ancien coach des Spurs s’est davantage concentré sur onze hommes. L’équipe probable qui affrontera les Verts. Dans celle-ci, on retrouvait une défense à quatre avec Dagba, Kehrer, Marquinhos et Bakker. Au milieu, Verratti était associé à Herrera et Gueye. Et devant, on retrouvait Kean plutôt qu’Icardi, avec à gauche Mbappé et Di Maria à droite.

La surprise pourrait venir du positionnement de Marco Verratti mercredi soir. L’Italien était l’élément central lors des circuits préférentiels avec ballon travaillés en fin de séance. Pochettino pourrait lui donner les rênes du milieu de terrain en l’alignant dans un rôle de faux numéro 10, soit un cran plus haut que Gueye et Herrera.

La compo probable du PSG :

Navas - Dagba, Kehrer, Marquinhos, Bakker - Herrera, Verratti, Gueye - Di Maria, Kean, Mbappé