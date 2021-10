PSG : Pochettino comprend et rassure Neymar après sa sortie médiatique

L'entraîneur du PSG n'a aucune inquiétude concernant l'investissement de Neymar et a confiance en "la force mentale incroyable" de la star auriverde.

"La Coupe du monde 2022, je la vois comme la dernière parce que je ne sais pas si je serai assez fort mentalement pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite." Ces mots ont été prononcés par Neymar, star du football brésilien et du Paris Saint-Germain, dans un extrait d’un documentaire mis en ligne par DAZN dimanche. Des mots qui ont forcément pu surprendre au sein du PSG, où la star auriverde a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2025, avec une option quasi-automatique jusqu’en 2026.

Si cette phrase traduit le mal-être actuel de Neymar, elle pose en effet une question fondamentale : parlait-il uniquement de la sélection, ou plus généralement de son avenir dans le football ? Selon L’Équipe, Leonardo a voulu en avoir le coeur net en appelant son milieu offensif et a été rassuré. De son côté, Mauricio Pochettino, entraîneur du club de la capitale, a tenu à remettre les choses dans leur contexte, affirmant n'avoir aucun doute sur l'investissement de Neymar et sur son souhait de durer à Paris.





"Il a exprimé ce qu'il ressentait à ce moment-là, mais je le vois comme quelqu'un de fort à 29 ans, depuis qu'il est tout petit, il est sous pression pour faire de grandes choses sur un terrain de football, il a une force mentale incroyable, un caractère incroyable, une énorme sensibilité et il a la vertu de toujours vous dire la vérité quand vous lui parlez. C'est pourquoi il a peut-être dit quelque chose qu'il ressentait à ce moment-là et qui peut être interprété de plusieurs façons, mais il est clair pour moi qu'il veut être à Paris pour apporter des titres au club et, surtout, cette Ligue des champions tant attendue", a ainsi confié Mauricio Pochettino, au micro d’El Larguero sur la Cadena SER.

"Plus naturel que ce que les gens pensent"

L'Argentin a ensuite été invité à dresser le portrait de l'ancien joueur du FC Barcelone, décrit comme très loin de l'image que certains aiment lui coller et beaucoup plus facile à gérer quotidiennement qu'on ne le croit. "J'ai beaucoup de respect pour lui et nous sommes une équipe d'entraîneurs qui ne se mêlent pas de ce qui ne nous regarde pas. Sa vie privée est sa vie privée. Je peux vous dire qu'il est très sensible, affectueux, et qu'en tête-à-tête, il vous séduit par sa sincérité, parce qu'il a toujours le sourire aux lèvres et qu'il n'est pas du tout difficile de vivre avec lui", a insisté l'ancien entraîneur des Spurs, pronant la tranquilité d'un vestiaire francilien souvent décrié.

"De plus, nous avons une excellente relation et il est toujours intéressé et engagé à s'entraîner, à relever de nouveaux défis, à partager des choses ? Nous n'avons pas rencontré de joueurs au PSG qui ont un problème de gestion, la vérité est que la relation est bonne. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de morbidité, tout le monde s'intéresse à savoir s'ils se battent, les rumeurs... C'est ce qui fait vendre. C'est très loin de la réalité. C'est beaucoup plus naturel que ce que les gens pensent".