PSG - Brésil : Neymar raconte le pire moment de sa carrière

Lors de ses confessions à DAZN dans le cadre d'un documentaire, le Brésilien est revenu sur le moment le plus douloureux de sa carrière de joueur.

En quatorze ans au plus haut niveau, Neymar est passé par bien des émotions. L'international brésilien a tout connu durant sa carrière. La joie, la tristesse, les blessures... l'attaquant passé par Santos et le FC Barcelone a eu une carrière riche en évènements. Mais forcément certains marquent plus que d'autres. Son succès avec le FC Barcelone en Ligue des champions où encore la Copa America remportée par le Brésil qu'il a manqué pour blessure doivent faire partie des souvenirs mémorables de sa carrière.

Si Neymar a régulièrement été blessé ces dernières saisons, son pire souvenir en carrière n'a rien à voir avec ses passages difficiles au PSG. Lors de la Coupe du monde 2014, Neymar a dû quitter la compétition prématurément en raison d'une blessure lors du quart de finale contre la Colombie. L'attaquant du Brésil avait dû assister dans les tribunes à la terrible claque subie par son équipe en demi-finale de la compétition face à l'Allemagne.

Qui plus est, cette blessure face à la Colombie aurait pu avoir de terribles conséquences pour la suite de sa carrière. Dans une interview accordée à DAZN Brésil, Neymar a révélé que c'était le pire souvenir de sa carrière : "Ça a été l’un des pires moments de ma carrière. Cela a détruit mon rêve de continuer à jouer la Coupe du monde. Quand j’ai ressenti cette douleur au dos, je me souviens que Marcelo a voulu m’aider à me relever, mais j’avais vraiment mal".

La Colombie, le cauchemar de Neymar

"Ensuite j’ai essayé de bouger mes jambes, mais je n’ai pas pu. Je n’avais pas la force pour me relever. Je leur ai dit : 'Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne sens plus rien' (...) le docteur m’a dit : 'J’ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise.' Je lui ai demandé de me donner la mauvaise d’abord. Il a répondu : 'La mauvaise, c’est que ta Coupe du monde est terminée.' J’ai éclaté en sanglots, en lui disant : 'Et la bonne ?' Il a dit : 'A deux centimètres près, tu ne marcherais plus'. J’ai pleuré, j’étais triste de quitter le Mondial, triste d’être blessé", a ajouté Neymar.

Heureusement pour le Brésilien, il a depuis pu rejouer au football, retrouver son meilleur niveau et même participer à la Coupe du monde suivante en Russie. En revanche, Neymar a également confié dans cet entretien que la Coupe du monde 2022 au Qatar serait très probablement la dernière qu'il disputerait sous les couleurs de la Seleçao, une déclaration qui a provoqué un tremblement de terre sur la planète football.

"Je pense que c'est ma dernière Coupe du monde. Je la vois comme ma dernière parce que je ne sais pas si j'ai la force d'esprit pour gérer le football encore une fois. Je ferai donc tout pour bien figurer, tout pour gagner avec mon pays, pour réaliser mon plus grand rêve depuis que je suis petit. Et j'espère que je pourrai le faire. Je ne sais pas si j'ai la force d'esprit pour m'occuper encore du football", a conclu Neymar.