PSG : "Pas de discussion pour une prolongation", indique l'agent de Thiago Silva

Âgé de 35 ans, le défenseur central pourrait être en route une nouvelle aventure si le champion de France ne passe pas à l'acte rapidement.

Thiago Silva vit peut-être ses derniers mois sous les couleurs du . Arrivé en 2012 en provenance de l' , le capitaine du club de la capitale arrive en fin de contrat en juin prochain. Pour le moment, le défenseur central, âgé de 35 ans, qui souhaitait attendre de voir son niveau et son état de forme en cours de saison avant de parler d'une prolongation de contrat, n'a toujours pas renouvelé son bail avec le club français.

Mais surtout, Thiago Silva n'aurait pas encore rencontré le Paris Saint-Germain afin de prolonger son bail. En effet, l'agent du défenseur brésilien, Paulo Tonietto a mis un petit coup de pression au club de la capitale. Si le joueur reste patient concernant son avenir, l'agent de l'international brésilien a fait plusieurs sorties pour confirmer qu'il attend un signe du Paris Saint-Germain, et assez rapidement. Dans une interview accordée à Globoesporte, Paulo Tonietto a confirmé que le PSG n'a pas encore entamé les discussions avec lui pour une prolongation de Thiago Silva.

"Il a reçu des offres d'autres clubs"

"Non, pour l'instant il n'y a pas de négociations avec le Paris Saint-Germain. Il a déjà reçu des offres d'autres clubs, mais je ne parlerai pas d'autres clubs car la priorité de Thiago Silva est de rester au PSG. Le football est très dynamique. Mais pour le moment, la priorité est au PSG. Nous attendrons le PSG. S'ils ne nous contactent pas avec une offre, cependant, il est clair que nous écouterons les propositions des autres équipes", a expliqué l'agent de Thiago Silva.

Au cours de cette semaine, Paulo Tonietto avait déjà fait un appel du pied au PSG. En effet, dans un entretien accordé à Football, l'agent du Brésilien avait déjà averti le club de la capitale que son poulain n'attendrait pas indéfiniment un signe du Paris Saint-Germain. : "Le PSG n'a pas encore sollicité Thiago, a-t-il déclaré à France Football. Il a envie de rester, mais il y a des limites. Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision.

"On ne peut pas attendre indéfiniment. Leonardo est un ami, mais je ne vais pas “mendier” un rendez-vous. Plusieurs clubs brésiliens et européens m'ont sollicité, mais on attend d'abord de parler avec le PSG, c'est là que Thiago veut continuer. Il va respecter le club. On ne veut pas penser à un plan B. Pas encore", a conclu Paulo Tonietto. Le message est passé, reste désormais au PSG à prendre position au plus vite s'ils ne veulent pas perdre leur capitaine l'été prochain.