Pour la sixième journée de Ligue des champions, l’UEFA a confié la rencontre Athletic Bilbao-PSG à l’arbitre allemand Daniel Siebert. Peu expérimenté à ce niveau, il entretient toutefois de bons souvenirs avec les Parisiens, qui espèrent que cette rencontre se déroulera sous de bons auspices.
Ligue des champions : l’arbitre de Bilbao-PSG connu, Paris s’en réjouit
- getty
Daniel Siebert, un Allemand au sifflet
L’UEFA a choisi Daniel Siebert pour diriger le match de ce mercredi soir à San Mamés entre l’Athletic Bilbao et le PSG (21h). Il s’agit du deuxième match consécutif de Paris dirigé par un arbitre allemand, après Felix Zwayer pour PSG-Tottenham (5-3). Siebert, âgé de 41 ans, n’est pas considéré comme une figure majeure de l’arbitrage européen.
Il a dirigé le week-end dernier le match Leipzig-Francfort (6-0), et même s’il a été présent lors de la dernière Coupe du monde au Qatar avec deux rencontres arbitrées, il ne compte que 21 matchs de Ligue des champions à son actif. Le stade le plus avancé qu’il ait atteint en C1 reste un quart de finale en 2022.
- AFP
Un sifflet qui réussit au PSG
Malgré son profil modeste sur la scène européenne, Daniel Siebert est un signe favorable pour le PSG. Le club parisien n’a jamais perdu sous sa direction. Trois rencontres avec lui au sifflet : octobre 2019 à Bruges (victoire 5-0), septembre 2022 face au Maccabi Haïfa (3-1 à l’extérieur) et septembre 2024 contre Gérone au Parc des Princes (1-0).
Lors de cette dernière rencontre, Siebert avait distribué quatre cartons jaunes, dont un seul pour Paris, à Marquinhos pour un coup de coude. Un historique qui rassure le club de la capitale avant un déplacement délicat à Bilbao.
- Getty Images Sport
Bilbao, un bilan moins favorable
Pour l’Athletic Bilbao, le bilan est moins encourageant avec Siebert. Le club basque n’a été arbitré qu’une seule fois par lui, lors d’une défaite 4-1 face à Manchester United en demi-finale retour de Ligue Europa, en mai dernier.
Pour la petite anecdote, Daniel Siebert avait également arbitré le PSG en finale de la Youth League 2016, perdue 2-1 contre Chelsea. À l’époque, Christopher Nkunku, Odsonne Édouard et Jean-Kévin Augustin figuraient dans l’effectif parisien.
- getty
Une rencontre sous haute tension
Mercredi soir, l’expérience de Siebert pourrait jouer un rôle important dans le déroulement du match. Si son parcours européen est modeste, il a prouvé qu’il pouvait gérer les rencontres du PSG sans créer de situations conflictuelles. La capitale française espère que l’histoire se répètera, surtout face à un adversaire qui joue à domicile et compte sur son public pour bousculer les Parisiens.