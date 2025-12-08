Ligue des champions : l’arbitre de Bilbao-PSG connu, Paris s’en réjouit

L’UEFA a choisi Daniel Siebert pour diriger le match de ce mercredi soir à San Mamés entre l’Athletic Bilbao et le PSG (21h). Il s’agit du deuxième match consécutif de Paris dirigé par un arbitre allemand, après Felix Zwayer pour PSG-Tottenham (5-3). Siebert, âgé de 41 ans, n’est pas considéré comme une figure majeure de l’arbitrage européen.

Il a dirigé le week-end dernier le match Leipzig-Francfort (6-0), et même s’il a été présent lors de la dernière Coupe du monde au Qatar avec deux rencontres arbitrées, il ne compte que 21 matchs de Ligue des champions à son actif. Le stade le plus avancé qu’il ait atteint en C1 reste un quart de finale en 2022.