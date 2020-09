PSG, Omar Da Fonseca dézingue Icardi : "Il est moyen partout"

L'ancien joueur du PSG a tacle son compatriote et attaquant du club de la capitale. Il est revenu sur l'imbroglio autour de Lionel Messi.

Acheté cet été après un prêt d'un an, Mauro Icardi peine à retrouver sa meilleure forme. Mais la saison dernière, l'attaquant argentin est parvenu à convaincre les supporters et les dirigeants de son talent. Néanmoins, l'ancien de l' a également affiché des failles et notamment avec une faible participation dans le jeu ayant eu raison de sa place de titulaire face à Dortmund au match retour et lors du final 8. Dans une interview accordée à Le Parisien en vue de la sortie de sa biographie, Omar Da Fonseca a taillé Mauro Icardi qu'il ne considère pas comme le numéro neuf adapté pour le Paris Saint Germain.

"Non Mauro Icardi ne va pas répondre aux attentes placées en lui. Je ne comprends pas qu'une équipe du niveau du PSG ait opté pour un joueur aussi spécifiquement buteur. C'est un joueur qui n'a pas de dribble, pas de jeu de tête, pas de couverture de balle, n'est pas puissant et ne va pas vite... Il est moyen partout. Il marque certes des buts, de près. Il a le sens de ça. Mais j'estime que le PSG doit avoir un avant-centre qui rayonne davantage comme Lewandowski, ou Suarez. Pour le PSG, je veux de l'excellence", a commenté l'Argentin.

"Messi s'est senti lâché par le Barça"

L'ancien attaquant ayant joué à Tours, au PSG et à notamment, a été plus tendre envers le bilan de Di Maria au PSG : "Depuis deux ans, Di Maria a su se positionner au PSG. Il y a deux joueurs incontournables au sommet de la pyramide et il n'est pas évident de meubler les étages intermédiaires. C'est là qu'est Angel Di Maria. Pour un Argentin, il est réservé. Surtout pour un joueur désiré, passé par le et ".

Omar Da Fonseca comprend la décision de Lionel Messi de vouloir quitter le : "Souvent dans un couple, l'usure amène à ressentir les choses différemment. Barcelone a tout donné à Messi. Mais, depuis un certain temps, on a commencé à lui reprendre des choses. D'abord, du soutien sportif. Xavi et Iniesta sont partis, puis Neymar. Ensuite, côté institutionnel, il s'est senti lâché avec le Barçagate. Enfin, on a fait savoir à Luis Suarez, le meilleur copain de Messi, qu'il allait partir. Tout cela a conduit Messi à dire stop".

"Messi est-il susceptible de partir pour de bon ? L'accord trouvé est quand même largement contraint... Si le Barça enchaîne les prestations merdiques, le couvercle peut sauter. À partir de janvier 2021, il peut partir où il veut. Je ne le souhaite pas et je pense que le club va l'entourer de gens qui vont courir pour lui, comme De Jong et Pjanic. Mais le football est devenu tellement irrationnel qu'à un moment le passé entre Messi et le Barça ne pèsera plus rien", a conclu le consultant beIN Sports.