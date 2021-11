PSG : Neymar devrait être absent au moins six semaines

L'année de Neymar est donc bien terminée. Touché à la fin de la rencontre entre Saint-Etienne et le PSG, sur une intervention d'Yvann Maçon, le Brésilien était sorti du terrain sur civière. Avant de quitter le stade en béquilles la tête basse.



ASSE-PSG : Neymar sort sur civière et quitte le stade en béquilles

"Malheureusement, ces contretemps font partie de la vie d’un athlète. Maintenant, il faut relever la tête et avancer. Je reviendrai meilleur et plus fort", publiait le Ney sur son compte Instagram.

Neymar de retour en 2022 ?

Sur les images, tout indique que Neymar souffre d'une grosse entorse de la cheville gauche. Et même si le numéro 10 parisien doit passer des examens ce lundi matin, comme l'indiquait Mauricio Pochettino, le club connaissait dès dimanche soir la durée de son indisponibilité.



Mauricio Pochettino : "Neymar a ressenti de la douleur"

Sorti avec des béquilles du stade Geoffroy-Guichard, Goal est en mesure de confirmer l'information donnée par L'Equipe et RMC : la star auriverde devrait, manquer les six prochaines semaines de compétition et pourrait ne retrouver ses partenaires que quelques jours avant le départ du PSG pour un stage de quatre jours au Qatar du 16 au 20 janvier.