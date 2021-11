Mauricio Pochettino : "Neymar a ressenti de la douleur"

Neymar est sorti sur civière. Pouvez-vous nous donner des nouvelles ?

« Pour le moment il n'y a rien dire. Il a ressenti de la douleur par rapport à la torsion de sa cheville (gauche). Demain, il passera des examens et en on en saura un peu plus sur sa blessure. »

Comment expliquez-vous le match paradoxal de Messi qui joue à un petit rythme mais qui adresse trois passes décisives ?

« Je suis content du rendement de tous les joueurs. Leo, avec ses passes nous a aidés à gagner le match et je suis content car il s'améliore, il va de mieux en mieux. On a concédé un but qu’on aurait dû éviter. Mais on va s’améliorer. »

Vous attendiez-vous à ce que Sergio Ramos puisse disputer l'intégralité de la rencontre ?

« Il est clair que quand on a pris la décision de lui faire débuter le match c'est parce qu'on pensait qu'il pouvait jouer de nombreuses minutes. La physionomie du match avec l'expulsion contre Saint-Etienne a fait qu'il a pu participer à toute la rencontre car le rythme était plus tranquille. »