PSG – Newcastle : L’UEFA a tranché pour le pénalty

L’UEFA vient de trancher pour le pénalty controversé lors du match PSG vs Newcastle. Des têtes ont commencé par tomber.

Le Parc des Princes a servi de cadre au match de la cinquième journée de la phase de groupes de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Newcastle United, ce mardi soir. Un match à l’issue duquel plusieurs acteurs ont eu des avis divers après un pénalty accordé aux Parisiens.

Le PSG favorisé ?

Attendu pour vaincre les Magpies, mardi soir, pour composter son billet pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, le club champion de France a échappé à la qualification. Luis Enrique et ses hommes ont été accrochés par ceux protégés par Eddie Howe. Un match nul (1-1) a sanctionné la partie. Mais pour d’aucuns, les hôtes ont été favorisés par la décision du juge central.

En toute fin de match, le Paris Saint-Germain, qui était mené depuis la 24e minute par un but d’Alexander Isak, se voit accorder un pénalty que Kylian Mbappé a transformé, permettant aux locaux d’être encore en vie dans le groupe F avec 7 points. Mais plusieurs acteurs de football, dont Samir Nasri et l’ancien arbitre international anglais, Mark Clattenburg, ont contredit la décision de l’arbitre polonais, Szymon Marciniak.

L’UEFA a pris ses mesures et sanctionne déjà

Au lendemain de ce match très controversé, l’instance européenne du cuir rond a pris ses mesures. En effet, en attendant une note officielle pour trancher sur la question, de petites sanctions ont commencé à tomber.

A en croire les informations du média espagnol AS, l'arbitre du VAR pour le match disputé à Paris entre le PSG et Newcastle, le Polonais Tomasz Kwiatkowski, a été sanctionné par l’UEFA. Selon le journal, l’arbitre, qui a été retenu pour le choc de ce mercredi soir en cinquième journée de Ligue des champions entre la Real Sociedad et Salzbourg à la Reale Arena, a été démis de ses fonctions. Le Polonais se fait en effet remplacer par l'Allemand Marco Fritz, qui était déjà arbitre du VAR lors du match Shakhtar-Anvers à Hambourg, ce mardi.

Pour sa part, le juge central du match PSG-Newcastle, Szymon Marciniak, pourrait commencer à s’inquiéter. Car l’UEFA pourrait se pencher sur son cas prochainement.