PSG – Newcastle : Mbappé sauve Paris du piège des Magpies (1-1)

Le PSG affrontait Newcastle mardi pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions. Score final, 1-1.

Le Paris Saint-Germain recevait Newcastle ce mardi à l’occasion de la cinquième journée de Ligue des Champions. Dans le match de la peur, les Magpies, plus en réussite, partaient vainqueurs jusqu’au but de la libération de Kylian Mbappé dans les derniers instants.

Paris doute, Newcastle frappe fort

Le PSG n’a pas perdu du temps pour montrer ses intentions au public du Parc des Princes. Les Parisiens étaient sur tous les bons ballons dans les 15 premières minutes. Toutefois, le PSG n’est pas arrivé à matérialiser ce temps fort. Fabian Ruiz (4e), Mbappé (8e), ont manqué le cadre pour le premier et buté sur Nick Pope pour le second. Après ce premier quart d’heure à l’avantage du PSG, Newcastle sortait enfin de son camp et mettait la pression sur le camp parisien. Les prochaines minutes de la première-temps ont été à l’avantage des Magpies, plus en réussite que les Franciliens. 25e minute, Donnarumma repoussait le ballon dans la surface sur une frappe d’Almiron, Isak qui rôdait par-là, le reprenait et le propulsait au fond des filets (1-0). C’est le score à la mi-temps.

Une libération tardive

Le PSG est revenu en seconde période avec de meilleures intentions. Les Magpies ayant reculé, les Parisiens se sont accaparés du ballon mais étaient tous imprécis devant le but. C’est Kylian Mbappé en premier, qui a manqué son ciseau après un ballon mal repoussé par Pope dans l’axe (56e). Luis Enrique lançait ensuite Vitinha et Barcola pour apporter plus de vivacité en attaque. Ce dernier justement s’est offert les meilleures occasions après son entrée. Servi deux fois de suite par Kylian Mbappé, Bradley Barcola a buté sur Pope (65e) avant de manquer le cadre dans la foulée (67e). C’est finalement sur un penalty dans le temps additionnel que Kylian Mbappé libérait le PSG (1-1, 90+8). Avec désormais 7 points, Paris (2e) devra aller chercher sa qualification contre le Borussia Dortmund (1er, 10pts) lors de la prochaine journée.