PSG – Newcastle : Pénalty ou pas ? Un arbitre expérimenté dit tout

Le pénalty accordé au PSG face à Newcastle United continue d’alimenter les débats sur la toile depuis mardi.

Le Paris Saint-Germain et Newcastle United étaient aux prises, mardi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de Ligue des champions de l’UEFA. Menés au score, les Parisiens sont revenus dans le match en toute fin de partie grâce à un pénalty.

Samir Nasri critique le pénalty du PSG

Le Paris Saint-Germain devra encore l’ultime journée de Ligue des champions pour être fixé sur sa qualification au tour suivant de la prestigieuse compétition des clubs européens. En réception des Magpies, les Franciliens n’ont pu rien faire d’autre qu’un match nul (1-1) décevant, qui retarde leur qualification. Au cours de ce match, les protégés de Luis Enrique ont obtenu un pénalty, qui a été très critiqué.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Samir Nasr, n’a pas caché sa déception de la décision du juge central du match PSG-Newcastle. « Pour moi, il n’y a jamais penalty ! Le ballon touche le corps en premier et rebondit ensuite sur la main, même si la règle n’existe à priori plus. Et les règles, des fois, elles ne sont pas toutes bonnes. Je pense que c’est de la compensation pour tout ce qu’il s’est passé pendant le match. Pour moi, sur les deux mains, il n’y a pas penalty (…) Le penalty, je le vois sur l’action d’Achraf Hakimi », a déclaré l’ancien de l’OM sur le plateau du Canal Champions Club.

Un ancien arbitre s’en prend à l’arbitre du match

Ancien arbitre international anglais, Mark Clattenburg estime que le juge central du choc de la cinquième journée entre le PSG et Newcastle, le Polonais Szymon Marciniak s’est trompé en accordant un penalty au PSG pour une main de Tino Livramento.

Se confiant à Daily Mail, l’homme de 48 ans a déclaré : « Newcastle a parfaitement le droit de se sentir volé (…) Kylian Mbappé n'aurait jamais dû avoir la chance d'égaliser sur penalty dans les huit minutes du temps additionnel. (...) Plus tôt dans la rencontre, on avait vu le ballon frapper Lewis Miley à la cuisse puis rebondir sur un bras légèrement éloigné de son corps. Kwiatkowski (en charge du VAR, Ndlr) a décidé de ne pas envoyer Marciniak devant son moniteur pour un examen ».

Newcastle est volé

« Mais au plus profond des arrêts de jeu, nous avons assisté à un incident presque identique. Le ballon ricoche sur la poitrine de Tino Livramento et sur son coude et cette fois, Kwiatkowski recommande une révision par Marciniak. Devant son moniteur, Marciniak est convaincu que le bras de Livramento est tendu en raison de l'angle spécifique que lui montre le VAR. Cependant, l'angle derrière le but, que nous avons tous vu à la télévision mais que le VAR n'a pas montré à Marciniak, prouve clairement que ce n'était pas le cas », a ajouté Clattenburg.

L’ancien arbitre international anglais conclut en déplorant la décision de son homologue polonais. « Livramento n’a pas agrandi son corps. Son bras était dans une position naturelle pour le mouvement qu'il effectuait. Il n'eut pas le temps de réagir à la déviation. Ce penalty va à l'encontre de toutes les directives de l'UEFA et Newcastle en a payé le prix », a-t-il conclu.