PSG - Newcastle : Y a-t-il pénalty ? L’étonnante réaction de Samir Nasri

Le Paris Saint-Germain a obtenu un pénalty contre Newcastle, mardi soir, qui ne fait pas l’unanimité.

Mardi soir, le club francilien avait reçu son homologue de Newcastle United dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de Ligue des champions de l’UEFA. Au cours de ce match, le Paris Saint-Germain, qui était mené, a obtenu un pénalty en toute fin de match.

Mbappé sauve le PSG

Alors qu’il était en quête d’une victoire pour sceller sa qualification pour les huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain a retardé sa joie, mardi soir. En effet, les hommes de Luis Enrique ont été accrochés par les Magpies (1-1), très déterminés à en découdre avec les champions de France.

Mené depuis la 24e minute par un but d’Alexander Isak, le club de la capitale française a été incapable de réagir avant la pause et bien même avant la fin du temps réglementaire. Ne serait-ce qu’en toute fin de match, notamment dans le temps additionnel que Paris a pu revenir au score. Ceci grâce à un pénalty controversé obtenu par Ousmane Dembélé, qui a été transformé par Kylian Mbappé (90e+8). Ainsi, les deux équipes se sont séparées sur le score de parité (1-1).

L’avis de Samir Nasri sur le pénalty

Ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, de Manchester City et d’Arsenal, Samir Nasri donne son avis sur ce pénalty accordé au Paris Saint-Germain. A en croire l’ancien joueur de l’Equipe de France (45 sélections, 05 buts), présent sur le plateau du Canal Champions Club, il n’y a pas de pénalty.

« Pour moi, il n’y a jamais penalty ! Le ballon touche le corps en premier et rebondit ensuite sur la main, même si la règle n’existe à priori plus. Et les règles, des fois, elles ne sont pas toutes bonnes. Je pense que c’est de la compensation pour tout ce qu’il s’est passé pendant le match. Pour moi, sur les deux mains, il n’y a pas penalty (…) Le penalty, je le vois sur l’action d’Achraf Hakimi », a déclaré l’ancien de l’OM.

Avec ce match nul (1-1), le Paris Saint-Germain stagne à la deuxième place du groupe F avec 7 points derrière le Borussia Dortmund (1er, 10 points) déjà qualifié. Les Franciliens jouent leur qualification contre les Allemands lors de la dernière journée.