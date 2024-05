PSG, Nasser Al-Khelaïfi très agacé après une question sur Luis Enrique

Le président Paris Saint-Germain est très furieux après une question à lui posée sur l’avenir de Luis Enrique au club francilien.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec le Paris Saint-Germain, l’avenir de Luis Enrique est remis en cause après que l’Asturien n’a pas réussi à amener le club de la capitale française en finale de Ligue des champions. Interrogé sur l’avenir de l’Espagnol, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, affiche son amertume.

Paris éliminé, Al-Khelaïfi crie à l’injustice

Le PSG est battu à l’aller comme au retour par le Borussia Dortmund (1-0, 0-1). Une double défaite qui élimine le Paris Saint-Germain de la Ligue des champions dès les demi-finales. Pris en zone mixte après la défaite du match retour, le président de la formation francilienne se dit très déçu de l’élimination de son équipe.

Getty Images

« On est très déçus sur le résultat. On est tristes, on méritait mieux. On touche quatre fois les poteaux, la semaine dernière deux fois... Le ballon ne veut pas rentrer. Les joueurs et le coach ont tout donné. Félicitations à Dortmund, on méritait mieux. C'est difficile. On a cru aller en finale, on est déçus pour nous, les supporters. Je suis fier de mon équipe, la plus jeune en Europe. On est en demi-finale trois fois en cinq ans. Ce n'est pas notre objectif, ça reste la finale. C'est le foot, il faut accepter et quelquefois, ce n'est pas juste. On va accepter », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi répond mal à un journaliste

Même s’il n’a pas réussi à accomplir la tâche en Ligue des champions, Luis Enrique a la confiance des supporters du PSG et de son président Al-Khelaïfi. La belle preuve, son nom a été scandé dans Virage Auteuil du Parc des Princes malgré l’élimination. Des "Luis Enrique, Luis Enrique" ont été descendus, ce qui a touché le coach, accompagné de ses joueurs à saluer le Collectif Ultras Paris au pied de la tribune. Le technicien espagnol a été applaudi.

(C)Getty Images

En zone mixte, Nasser Al-Khelaïfi a été invité à donner une idée sur l’avenir de Luis Enrique. Mais pour le Qatarien, cette question n’a pas son sens et que l’Espagnol n’est pas menacé. « Luis Enrique va rester l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? », a demandé un journaliste au président du PSG. « C’est quoi cette question, honnêtement ? Tu comprends le foot ? », a répondu Nasser Al-Khelaïfi, tout furieux, avant de quitter le journaliste. Lucho peut donc être en confiance.