Luis Enrique, Marquinhos et les réactions après PSG – Dortmund (1-0)

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, et ses joueurs se sont exprimés après l’élimination contre Dortmund, mardi.

Le Paris Saint-Germain était aux prises avec le Borussia Dortmund mardi soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Après leur défaite à l’aller sur la plus courte des marges, les Parisiens devaient absolument gagner ce soir pour retrouver la finale. Occasion manquée pour les hommes de Luis Enrique qui s’inclinent sur le même score face au BVB (1-0) et voit leur aventure européenne s’arrêter dans le dernier carré. Au terme de la rencontre, le technicien espagnol et ses joueurs notamment, Marquinhos, Fabian Ruiz et Vitinha, ont livré leurs impressions.

Marquinhos (défenseur du PSG au micro de Canal+) :

« Il a manqué de l'efficacité. Ils ont marqué deux buts sur corner et un ballon en profondeur qu'on avait travaillé. Il fallait mieux défendre. Ce sont de petits détails. On a créé des occasions, beaucoup plus qu'eux. On n'a pas été efficaces, ils ont été efficaces, ils ont marqué deux buts, gagné les deux confrontations. Il y a beaucoup de choses à ramener de cette compétition. En début de saison, personne ne croyait à ce qu'on arrive jusque-là. On a surmonté beaucoup d'obstacles, il ne faut pas les jeter en l'air maintenant juste parce qu'on est éliminé. Il faut se souvenir que c'est un nouveau projet, avec un nouveau coach. Il y a des choses positives à ramener pour la saison prochaine. On voulait aller à Wembley pour les supporters, nos familles. Il faut garder le calme après l'élimination. C'est très dur, il y avait de la place. Les deux équipes ont grandi dans cette compétition, on est arrivé très proche. Il fallait gagner ce soir, et être plus efficace. »

Fabian Ruiz (milieu de terrain du PSG au micro de Canal+) :

« Je pense qu’ils ont profité des occasions qu’ils avaient, que ce soit à l’aller et au retour, ils ont été plus efficaces. Je crois qu’on a eu beaucoup d’occasions à l’aller et au retour. On a eu beaucoup de poteaux, des arrêts du gardien, on a tout laissé sur le terrain. Les supporters ont été incroyables jusqu’à la dernière seconde. Malheureusement, on a perdu. C’est la tristesse. On a tout donné. On avait beaucoup de rêves, on s’est créés (plusieurs) occasions pour gagner le match mais le ballon ne voulait pas rentrer. On est triste, on déteste ça mais c’est le football. Ça ne dépend pas seulement des occasions. »

Vitinha (milieu de terrain du PSG au micro de Canal+) :

« Ce n'est pas facile de parler maintenant. On sort avec la sensation d'avoir tout donné. On remercie les supporters, qui ont été incroyables tout le match. On a tout donné, mais ce n'était pas suffisant. La désillusion est plus grande, mais je n'ai pas trop à dire. »

Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG au micro de Canal+) :

« On est très déçus sur le résultat. On est triste, on méritait mieux. On touche quatre fois les poteaux, la semaine dernière deux fois... Le ballon ne veut pas rentrer. Les joueurs et le coach ont tout donné. Félicitations à Dortmund, on méritait mieux. C'est difficile. On a cru aller en finale, on est déçu pour nous, les supporters. Je suis fier de mon équipe, la plus jeune en Europe. On est en demi-finale trois fois en cinq ans. Ce n'est pas notre objectif, ça reste la finale. C'est le foot, il faut accepter et quelquefois, ce n'est pas juste. On va accepter »

Luis Enrique (entraineur du PSG en conférence de presse) :

« Saison réussie ? Le sentiment qui prédomine c’est la tristesse. On n’a pas été inférieurs sur ces deux matches. On a eu 6 poteaux. On n’a pas marqué un but en 31 tirs. C’est très curieux le football mais le football récompense ceux qui marquent et non ceux qui ont le plus de tirs. Pour cela, il faut féliciter l’adversaire, car eux ont joué deux bons matches à l’aller comme au retour. Avec beaucoup d’intensité. Si la saison est réussie sans cet objectif ? Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises depuis mon arrivée, l’objectif c’est d’essayer de disputer tous les titres. Et à la fin de la saison, on verra ce qu’on aura obtenu.

Faiblesse sur les coups de pied arrêtés ? Aujourd’hui, mettre le doigt sur un détail particulier... C’est vrai qu’on n’est pas très puissant sur les coups de pieds arrêtés. On a d’autres capacités, comme celui d’avoir tiré 31 fois. On peut très bien défendre de bonne manière sur les coups de pieds adverses et ne pas arriver au but. Mes équipes prennent des risques et je suis très content de ce qu’on a vu aujourd’hui. J’ai vu une équipe avec un esprit de compétition, qui a tout donné sur le plan technique et tactique. Aujourd’hui, le football n’a pas été juste avec nous. On a eu une grande malchance. »