PSG, Nasser Al-Khelaïfi inculpé par la justice suisse pour corruption

La justice suisse a communiqué ce jeudi 20 février sur l'inculpation du président du Nasser Al-Khelaïfi et de l'ancien numéro deux de la Fifa, Jérôme Valcke, dans une affaire de corruption.

Le Bureau du Procureur Général suisse précise que cette inculpation intervient "dans le contexte de l'attribution de droits médiatiques de différentes Coupes du monde de football et Coupes des Confédérations de la Fifa".

"Le Bureau du Procureur général de la (OAG) a déposé un acte d’accusation contre l’ancien Secrétaire général de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Jerôme Valcke, président du BeIN Media Group, Nasser Al -Khelaifi, et un homme d’affaires dans le secteur des droits sportifs dans le cadre de l’attribution des droits médias à divers tournois de Coupe du Monde et de la de la FIFA.

Breaking: PSG president Nasser Al-Khelaifi charged with criminal offences in Switzerland, for giving ‘undue advantages’ to ex FIFA gen-sec Jerome Valcke, who is charged with ‘aggravated criminal mismanagement’ and accepting bribes. pic.twitter.com/Xoau649ywv