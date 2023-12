PSG – Nantes : Test réussi pour les Parisiens avant Dortmund (2-1)

Le PSG recevait Nantes samedi pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Score final, 2-1.

Le Paris Saint-Germain avait un test à passer samedi soir avant d’affronter Dortmund mercredi prochain en Ligue des Champions. Ledit test était face au FC Nantes, adversaire de la 15e journée de Ligue 1. Un essai que les hommes de Luis Enrique ont fini par réussir après quelques moments de doute.

Un match à sens unique

Le PSG a montré ses intentions dès le coup d’envoi de la rencontre. Kylian Mbappé s’illustrait déjà juste après 20 secondes de jeu. Mais l’international français butait sur Alban Lafont, auteur d’un arrêt peu académique (1e). Les Parisiens se sont accaparés du ballon mais faisait face à un pressing haut des Nantais, qui évitaient de défendre trop bas. Malgré sa domination, le PSG a u mal à trouver la faille à l’image des occasions manquées de Lee Kang-In (26e) et de Vitinha (31e). Décidé à défendre, Nantes n’est pas parvenu à se procurer des occasions dans cette première mi-temps. Un choix qu’ils n’ont pas tardé à regretter. Très critiqué ces dernières semaines, Bradley Barcola a enfin fait montre de sa lucidité devant les buts. Suite à un une-deux avec Vitinha, Barcola s’incrustait dans la surface de réparation pour aller battre Lafont d’une frappe imparable (1-0, 41e). Le premier acte a pris fin sur ce score à l’avantage des Parisiens.

Nantes a fait douter le PSG

Les deux équipes sont reparties sur les mêmes bases en seconde période. Paris a le ballon, attaque et Nantes s’est recroquevillé dans sa moitié de terrain. Mbappé et Lee se sont retrouvés sur deux actions successives (52 et 54e) mais ils ne sont pas parvenus à faire le break. Des ratés que le PSG regrettait dans la foulée puisque les Canaris sont revenus dans la partie juste après. Sur un corner bien exécuté par Florent Mollet, Mostafa Mohamed a surgi de nulle part pour battre Tenas d’une tête croisée (1-1, 56e). Barcola a essayé de rétorquer dans la foulée mais sa frappe n’a pas trouvé le cadre cette fois-ci (59e). Le but échappait aux Franciliens jusqu’à la libération d’un SuperSub. Entré cours de jeu, Randal Kolo Muani, redonnait l’avantage au PSG après un premier arrêt de Lafont sur une tête de Hernandez qui reprenait un coup franc d’Asensio (2-1, 83e). C’est le score à la fin du match. Le PSG (1er, 36pts) prend ainsi l’avance sur ses poursuivants en Ligue 1 et peut préparer sereinement son choc contre Dortmund mercredi prochain.