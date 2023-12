PSG : Humilié, Barcola reçoit un soutien de taille

Sous le feu des critiques depuis mardi dernier, Bradley Barcola vient de recevoir un soutien de taille au PSG.

Entré en jeu face à Newcastle en Ligue des Champions mardi, Bradley Barcola s’est procuré les meilleures occasions du match. Mais l’ancien lyonnais, à l’instar de ses coéquipiers, n’était pas très inspiré devant le but. Ce qui lui vaut des critiques acerbes dans les médias depuis mardi. Toutefois, le jeune joueur du PSG reçoit également des soutiens, essentiellement, à l’interne.

La presse détruit Bradley Barcola

Si le manque d’efficacité du PSG est autant décrié ces derniers jours, c’est en partie dû aux occasions ratées par Bradley Barcola. Le jeune attaquant de 21 ans est pris à partie dans les médias depuis mardi dernier. « On parle de Ligue des champions, pas d'un match de championnat contre Clermont. En Ligue des champions, il ne peut pas se comporter comme il l'a fait! Il a le niveau Youth League! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n'est pas foutu de marquer! Barcola il en mange cinq (grosses occasions), elles sont plus grosses que nous réunis. On est devant un match de Ligue des champions, pas de Youth League! Qu'il aille jouer en Youth League dans ce cas-là! », lançait notamment Daniel Riolo à propos de Barcola sur les antennes de RMC, mardi. Si le chroniqueur a été recadré après par une légende du PSG, Bradley Barcola est soutenu par une autre personnalité du club de la capitale.

L'article continue ci-dessous

Getty

Barcola défendu par Luis Enrique

C’est sûrement le soutien dont il a besoin après les critiques qu’il subit dans la presse. Bradley Barcola vient de recevoir le soutien de son entraineur. En conférence de presse samedi avant d’affronter Le Havre, dimanche, Luis Enrique refuse d’être dur avec son protégé. « Les critiques au PSG, tous les joueurs en ont. C'est un jeune spectaculaire, avec beaucoup de personnalité. Il est dans un processus d'apprentissage. Je ne suis pas d'accord avec les critiques. Le foot est un jeu d'erreurs. J'ai vu une vidéo de Michael Jordan qui disait qu'il avait raté tant de tirs dans sa carrière. Il faut oser », a déclaré Luis Enrique qui redonnera sûrement confiance à Bradley Barcola.