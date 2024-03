PSG, Michel Der Zakarian se moque du départ de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain en fin de la saison. L’entraîneur de Montpellier se moque du Parisien.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a étrillé Montpellier HSC (2-6) en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Une rencontre au cours de laquelle Kylian Mbappé a inscrit un triplé pour s’éloigner encore plus de ses challengers au classement des meilleurs buteurs du championnat. Si le Bondynois quitte le club francilien en fin de saison, l’entraîneur des Montpelliérains n’en a rien à foutre.

Paris s’est fait peur, mais ça passe finalement

Le Paris Saint-Germain a renoué avec la victoire en championnat en s’imposant 2-6 à Montpellier, dimanche soir. Bien parti, le club francilien a ouvert le score grâce à Vitinha (14e). Quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé a doublé la mise (22e). Mais les Franciliens se font rattraper au score avant la pause avec des buts d’Arnaud Nordin (30e) et Téji Savanir (45e+2 sp).

Mais au retour des vestiaires, les champions de France ont montré un autre visage plus convainquant que celui de la première période. Kylian Mbappé fait le break (50e) pour redonner l’avantage aux visiteurs avant que Lee Kang-in ne mette Paris en confiance avec le quatrième but trois minutes plus tard (53e). L’ancien attaquant de Monaco aura sorti le grand jeu, inscrivant son troisième but de la rencontre (63e). Nuno Mendes a enterré tout espoir des locaux avec le but du 2-6 à la fin du temps règlementaire (89e).

Getty

Der Zakarian se fout du départ de Mbappé

En fin de contrat cet été, Kylian Mbappé quitte le club francilien à l’issue de la saison. Si cette décision était à l’origine de sa relation tendue avec Luis Enrique, qui faisait une gestion controversée du Bondynois, le technicien espagnol a changé de discours au sujet de Mbappé après son triplé du dimanche soir. De son côté, l’entraîneur de Montpellier, Michel Der Zakarian, interrogé sur le départ de Mbappé du PSG en fin de saison, s’est montré un peu plus moqueur.

Getty Images

« J’en ai rien à foutre. Il n’est plus là, il n’est plus là, ce n’est pas grave », a lancé l’entraîneur des Héraultais, avant de poursuivre. « Il nous a mis trois buts. On l’a laissé frapper deux fois et on sait que, quand on lui laisse le temps, il a un talent… Il a mis où il fallait. On a quand même pris trois buts comme ça », a ajouté Der Zakarian.