Barça : Messi de retour, Laporta en remet une couche

Depuis New York, le président du FC Barcelone a une nouvelle fois appelé son ancien meneur de jeu à revenir en Catalogne.

Épisode 1 : "Je crois, j'espère et je souhaite que le chapitre Messi au Barça ne soit pas terminé. Et je pense qu'il est de notre responsabilité de faire en sorte que ce chapitre qui est toujours ouvert, qui n'a pas été fermé, (...) ait une fin beaucoup plus splendide qu'elle ne l'a été", avait déclaré Joan Laporta, président du FC Barcelone, sur ESPN.

"Une dette morale envers Messi"

Nous en sommes désormais à l’épisode 2. Le boss blaugrana persiste et signe : il veut que Messi revienne en Catalogne à l’expiration de son contrat avec le PSG, c’est-à-dire au terme de la saison qui va tout juste démarrer. Depuis New York, Laporta a une nouvelle fois regretté la manière dont l’histoire d’amour a brutalement pris fin entre le Barça et "La Pulga".

À lire : Koundé, ses premiers mots

"Le passage de Messi au Barça ne s'est pas terminé comme nous le souhaitions tous, il s'est terminé de manière conditionnée par des questions économiques et nous avons une dette morale envers lui. Nous aimerions que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains. Je suis coresponsable de sa fin et j'aimerais que cela se produise", a déclaré Laporta.

De quoi irriter le PSG ?

Une intention louable, sans doute partagée par de nombreux supporters qui aimeraient voir Messi régaler les nouveaux attaquants du Barça. Mais attention : Laporta n’ignore sans doute pas que ses déclarations risquent d’en irriter plus d’un au sein du Paris Saint-Germain. À commencer par le président Nasser Al-Khelaïfi.