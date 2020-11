PSG - Marseille "ville de foot" : Leonardo soutenu par Diallo

Lors d'une interview accordée à Europe 1, Abdou Diallo a défendu sur directeur sportif Leonardo, visé par une partie des supporters.

"Il y a une culture dans la ville, qu'il faut construire. Paris, par exemple, n'a jamais exactement été la ville du foot en . C'est toujours Marseille. La vie du football à Paris, il y a encore beaucoup de choses à faire."

Par ces mots, Leonardo a relancé le débat sur les "villes de foot" et l’opposition entre le et l’ , et ce serait un euphémisme de dire que ses propos n’ont pas été appréciés par les supporters.

Diallo, la voix de la raison

Mais le directeur sportif du club de la capitale peut tout de même compter sur le soutien d’un de ses joueurs, Abdou Diallo, qui comprend ce que Leonardo a voulu exprimer. "Dans le contexte et la façon dont Leonardo a voulu parler, c'est d'expliquer que l'histoire marseillaise est grande. C'est une réalité. Et ce n'est pas manquer de respect au PSG que de dire cela, au contraire", a justifié le défenseur sur Europe 1.

Plus d'équipes

"Je pense que pour qu'il y ait un grand OM, il faut un grand PSG et inversement. Ça fait partie du foot. Je connais Leonardo et je sais à peu près ce qu'il pense. Maintenant, quand on isole une déclaration et qu'on la ressort comme ça, on peut l'interpréter de différentes façons", a conclu Diallo, qui est décidément la voix de la raison.