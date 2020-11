PSG - Le CUP reprend de volée Leonardo et l'invite à "connaître ses supporters"

Mardi, le directeur sportif du PSG avait choqué par ses propos. Ce jeudi, il est dans le viseur du Collectif Ultras Paris, particulièrement mécontent.

"Il y a une culture dans la ville à construire. Paris, ça n’a jamais été exactement la ville du foot. C’est toujours Marseille. À Paris, il y a encore beaucoup de choses qu’on doit faire". Tels sont les mots, prononcés mardi par le directeur sportif Leonardo, qui hérissent les poils des supporters du .

Vivement critiqué sur la toile pour ses propos, le Brésilien s'est montré quelque peu maladroit, le tout dans une période délicate pour les Franciliens. Ce jeudi, il a fait l'objet d'un communiqué officiel du Collectif Ultras Paris demandant à ce que l'ancien de l' apprenne à "connaître ses supporters".

"Il faut connaître l'histoire de notre club, l'aimer et la respecter..."

"Ce n'est pas parce que la richesse et la beauté de la Ville Lumière ne se limitent pas au foot que nous ne sommes pas une ville de foot et que nous ne respirons pas le PSG. À l'inverse que resterait-il de Marseille sans le foot ? La saleté ? La bonne mère ? La nostalgie d'un passé footballistique malhonnête et fantasmé ? Étonnant, que M. Leonardo n'ait pas plutôt songé à mentionner la ferveur inégalée, la fidélité, le dévouement de ses propres supporters même et surtout quand notre club était au bord de la relégation", s'insurge le CUP, avant de s'en prendre au passage visiblement jugé trop court de Leonardo en tant que joueur sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Communiqué du 12 Novembre 2020. pic.twitter.com/FpFqJptZ5L — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) November 12, 2020

"Mais pour cela, il faut connaître l'histoire de notre club, l'aimer et la respecter... Il faut sans doute connaître ses supporters et le peuple du Parc des Princes. Peut-être que 46 matchs seulement en tant que joueur et un retour au sein de la direction quand les associations de supporters étaient bannies au Parc ne sont pas suffisants pour connaître la ferveur parisienne ?", s'interrogent les ultras parisiens. Décidément, cette trêve internationale arrive à point nommé pour le PSG, particulièrement sous tension.