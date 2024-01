PSG : Luis Enrique prévient ses joueurs avant le déplacement à Lens

L’entraîneur du Paris Saint est très méfiant avant le match de la 18e journée de Ligue 1 contre le RC Lens, dimanche.

Pour son premier match en championnat cette année, le Paris Saint-Germain sera en déplacement, dimanche soir, au Stade Bollaert dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Mais l’entraîneur parisien, Luis Enrique, se méfie du pressing exercé par les joueurs de Franck Haise.

Luis Enrique méfiant avant d’affronter Lens

En conférence de presse avant le match de dimanche contre les Sang et Or, Luis Enrique a invité les siens à prendre au sérieux le club lensois pour ne pas être surpris. Le PSG l’avait emporté (3-1) contre les hommes de Franck Haise lors de la phase aller, le 26 août 2023. Pour le technicien espagnol, ce match est un match test pour le duel contre la Real Sociedad en Ligue des champions.

« Ce pourrait être une très bonne manière de se tester. Le match de demain contre Lens comporte tous les ingrédients dont peut rêver une équipe de haut niveau. C'est un adversaire presque imbattable à domicile. C'est une équipe qui fait du pressing, qui ne donne pas beaucoup de temps pour réfléchir. C'est un grand test, dans un stade avec une belle ambiance, je suis ravi », a-t-il déclaré.

Getty

A propos du manque de temps de jeu de Nordi Mukiele, l’ancien coach du Barça a été catégorique. « Je suis l'entraîneur, c'est moi qui décide qui joue ou pas. Il n'y a aucune équipe dans le monde où tous les joueurs jouent, c'est impossible. Vous voudriez toujours que jouent ceux qui ne jouent pas, mais c'est moi qui choisis », a tranché l’ancien sélectionneur de la Roja.

Luis Enrique sur le mercato

Après avoir officialisé Lucas Lopes Beraldo, le Paris Saint-Germain n’a pas encore annoncé une nouvelle recrue. Si l’annonce de Gabriel Moscardo est attendue prochainement, le technicien espagnol a été interrogé sur les postes qu’il souhaiterait renforcer cet hiver. Mais Enrique dit ne plus avoir de renforts dans son effectif.

« Je n'ai besoin de rien, j'ai déjà de tout, j'ai beaucoup de joueurs et des bons joueurs. Mais le travail de la direction sportive, c'est qu'on est ouverts à améliorer l'équipe à chaque mercato. Au mercato, on est attentifs, ouverts. Des besoins? On n'en a pas », a déclaré Luis Enrique.

Getty Images

Alors que les journalistes voulaient savoir si l’absence d’Achraf Hakimi n’a pas un poids sur l’équipe, Luis Enrique a lancé : « En tant que staff, on ne se plaint jamais des absences de joueurs. Si je commence à me plaindre avec mon effectif, imaginez pour les autres coachs de Ligue 1. Nous sommes une équipe, elle doit régler toutes les situations ».

L’adaptation de Beraldo

Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo a déjà disputé deux rencontres avec le club de la capitale française. Interrogé sur l’adaptation du défenseur brésilien, l’entraîneur espagnol se montre satisfait de son joueur.

Getty Images

« Il y a forcément un temps d'adaptation. Là-bas c'est l'été, ici c'est l'hiver. Il va bien, il s'adapte. Il est très mature pour son âge. On est comme dans une famille, dans ce club. On essaie de faire en sorte que son adaptation soit rapide. Il est un joueur différent, avec des qualités différentes », a souligné Luis Enrique.

Sur le jeune Mayulu intégré au groupe, Luis Enrique invite tout le monde au calme. Puisqu’il faut le travail de tout un personnel mélangé pour la révélation du joueur.

« Je suis au dernier échelon. Je bénéficie du travail qui a été fait avant. D'abord le fait de détecter les joueurs et de les former. Tous les entraîneurs des catégories inférieures rentrent en ligne de compte dans ce processus. C'est très important d'être très calme avec les jeunes joueurs. Ils arrivent, se forment, s'améliorent. Il y a un nutritionniste qui les aide, ils peuvent accéder à la salle de sport, ils doivent continuer à suivre leurs cours au lycée... Il faut rester dans une atmosphère tranquille. Je sais que vous n'allez pas forcément m'écouter, mais c'est facile de perdre la tête avec la famille, l'entourage... C'est merveilleux pour moi d'avoir des joueurs de ce niveau », a confié Enrique.