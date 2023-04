PSG – Lens (3-1) : Paris met les Lensois en Sang (et Or)

Alors que tout annonçait un match de haut vol, le PSG a rapidement pris le dessus sur des Lensois qui se sont sabordés. Résumé d'un succès logique.

La position des deux équipes au coup d'envoi laissait présager un affrontement de haut vol. D'un côté, des Parisiens démobilisés depuis leur élimination en Ligue des Champions qui peinent à performer et ont laissé leur adversaire se rapprocher. De l'autre, des Lensois remis de leur grise mine de janvier et disposant du meilleur bilan récent de Ligue 1. Mais le feu d'artifice attendu s'est transformé en pétard mouillé. La faute à une expulsion rapide et quinze minutes folles des Parisiens.

Abdul Samed pourrit la rencontre des Lensois

Très attendue, la rencontre semble démarrer sur les chapeaux de roue. Sur un corner revenu dans ses pieds, Angelo Fulgini adresse un centre coupé au premier poteau par Danilo qui force Gianluigi Donnarumma à la parade (2e). Proches du PSG au classement, les Lensois montrent directement leurs ambitions dans la rencontre. Ils veulent reproduire l'exploit du match aller. Mais après avoir mis le pied sur le ballon, le PSG va petit-à-petit prendre le dessus.

Trouvé en retrait par Kylian Mbappé après un effort personnel, Lionel Messi décoche une frappe enroulée en entrée de surface que Facundo Medina empêche de rejoindre le but (13e). Le tournant du match intervient à la 19ème minute. Très présent dans l'impact physique depuis le début de la rencontre, Salis Abdul Samed est logiquement exclu pour une horrible semelle sur la cheville d'Achraf Hakimi. Les Parisiens monopolisent alors le ballon pour trouver le meilleur moyen de faire mal. Parti de son côté gauche, Nuno Mendes réalise une grosse percée entre cinq Lensois mais croise un rien trop sa frappe aux abords du rectangle (27e).

Une fin de mi-temps à sens unique

Getty

La demi-heure marque le basculement de la rencontre. Sur un corner mal repoussé, Vitinha contrôle le ballon de la poitrine et tente une frappe lointaine qui retombe derrière le but de Brice Samba (30e). Dans la minute qui suit, le PSG trouve l'ouverture : touché dans le rectangle par Vitinha, Mbappé se retourne autour du ballon et envoie une superbe frappe qui trouve le but via le poteau. Lens ne rend toutefois pas les armes. Trouvé dans la surface par Fulgini, Loïs Openda se joue de Danilo et trouve Florian Sotoca dont la frappe déviée échoue un rien à côté du but de Donnarumma (33e).

Mais les Sang et Or ne peuvent plus tenir. Trouvé entre les lignes, Mbappé se retourne face au but et arme une frappe lointaine que Samba repousse après un rebond. Sur le corner, Vitinha hérite du ballon aux 30m et décoche un missile dans le petit filet lensois (36e). Paris a pris le dessus et ne lâche plus son adversaire. Insaisissable au coeur du jeu, Messi initie un une-deux avec Mbappé au bout duquel il fusille Samba d'une superbe envoi croisé (40e). 3-0 à la mi-temps, plus rien ne peut arriver aux Parisiens.

Paris en gestion, Lens en réaction

Au retour des vestiaires, on sent que le résultat final est figé. À 11 contre 10 et avec trois buts d'avance, Paris va s'imposer tranquillement. Les hommes de Christophe Galtier gère le match, c'est à Lens de faire la différence. Et les Sang et Or démontrent leurs qualités mentales. Lancé dans le dos de la défense par Przemysław Frankowski, Openda pousse Donnarumma à la parade. Sur le corner qui suit, Fabian Ruiz touche le ballon du bras dans le rectangle. Frankowski ne tremble pas et prend le portier parisien à contre-pied sur penalty (60e).

Les Lensois ont trouvé un filon, ils vont tenter de l'exploiter au maximum. À nouveau lancé en profondeur par Frankowski, Openda résiste au retour de Sergio Ramos et frappe sur Donnarumma (65e). Et on ne change pas un modèle qui fonctionne : le Polonais lance à nouveau le Belge qui prend le dessus sur Marquinhos mais trouve encore l'Italien sur sa route (67e). Mais toute la volonté du monde ne suffit pas. Paris est sérieux et concentré.

Une victoire importante, une défaite regrettable

Getty

La folie lensoise s'est estompée et le match se rééquilibre. Écarté sur le côté gauche, Mendes remise dans l'axe pour Mbappé dont le tir taclé n'inquiète pas Samba (74e). Trop peu marqué au coeur du jeu, Frankowski repique dans l'axe et arme une puissante frappe lointaine du gauche que Donnarumma claque au-dessus de son but. Sur le corner qui suit, le gardien italien s'interpose devant Openda. Sur la contre-attaque, Hakimi prend le dessus sur Kevin Danso mais Samba remporte son face-à-face (76e).

Il ne se passera plus rien (à part une bicyclette trop enlevée d'Openda à la 90e) dans cette rencontre dont le résultat s'était déjà joué à la demi-heure. Avec ce succès important, le PSG reprend sa couronne après sa défaite du match aller et relègue son poursuivant. Les hommes de Christophe Galtier comptent désormais 9 points d'avance sur les Sang et Or et consolident à nouveau leur titre de champion. Côté lensois, les hommes de Frank Haise disent plus que probablement adieu au titre et peuvent perdre leur deuxième place en cas de victoire de l'OM demain contre Troyes.