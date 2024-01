Mercato : Le PSG a pris sa décision pour Gabriel Moscardo

Contrairement à Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo, blessé, n’a pas encore signé au Paris Saint-Germain. Le club vient de trancher.

Arrivé dans la capitale française depuis près de deux semaines en compagnie de Lucas Lopes Beraldo, qui a officiellement signé en faveur du Paris Saint-Germain, Gabriel Moscardo, lui, n’a pas encore signé. Blessé, le joueur devra patienter.

Trois mois d’absence pour Moscardo

Depuis quelques jours, Gabriel Moscardo séjourne en France. Le milieu de terrain de 18 ans était venu pour passer les examens médicaux et signer son contrat avec le club francilien. Mais tout ne s’était pas passé comme il le souhaitait. Car le joueur avait annoncé être blessé et subira une opération au Qatar, qui l’éloignera des terrains pendant trois mois.

« Chers amis et supporters. Avec l’année 2023 qui arrive à son terme, je me souviens que cette année m’a offert l’incroyable opportunité de faire mes grands débuts professionnels aux Corinthians. J’aimerais vous annoncer à tous ma décision de réaliser ces prochains jours une petite intervention chirurgicale au pied gauche. Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m’éloignera des terrains pendant trois mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. 2024 sera une année merveilleuse, j’en suis convaincu. Bonne année à tous ! », avait -il écrit.

Paris a pris sa décision pour Moscardo

Si le joueur n’a toujours pas encore signé avec le PSG, le club brésilien, Corinthians, selon la presse locale, a lancé un ultimatum à la formation francilienne. Les Corinthians souhaitent que le PSG boucle le transfert avant l’opération au pied gauche que doit subir le joueur de 18 ans à Doha prochainement. Ceux-ci veulent que tout soit bouclé avant la fin de cette semaine. Mais le club francilien ne partage pas cet avis, car il veut qu’une clause permettant de casser le deal soit incluse. Ceci afin de se protéger au cas où le problème de Moscardo ne serait pas résolu.

A en croire les informations de L’Equipe, ce jeudi, le PSG devrait faire son choix à la fin du mois de janvier. Ailleurs, notamment au Brésil, l’UOL, par le biais du journaliste Bruno Andrade, très bien renseigné sur ce dossier, indique qu’une réunion a eu lieu mercredi à Paris entre les parties concernées. Celui-ci précise que ce rendez-vous a été positif et que le PSG confirmerait l'achat en janvier, mais ne recevrait le renfort qu'en juin. L'idée évoquée est de se faire opérer du pied gauche (à Doha) et de signer l'accord la semaine prochaine.