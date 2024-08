PSG, Luis Enrique exige un renfort à un poste clé

Le Paris Saint-Germain est en quête de renfort avant la fin du mercato estival. Luis Enrique, coach du PSG, fait une demande.

Ce vendredi 23 août 2024, le Paris Saint-Germain reçoit son homologue du Montpellier HSC dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1 2024-2025. En prélude à cette rencontre, le coach parisien, Luis Enrique, a animé la traditionnelle conférence de presse au cours de laquelle il exprime son souhait d’avoir un renfort avant la fin du mercato.

Lucho veut un renfort

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé, qui alternait entre l’axe et le couloir gauche, est parti au Real Madrid cet été. Pour le remplacer dans le couloir, le club francilien a fait signer Désiré Doué. Même si Paris a fait une entrée réussie en Ligue 1 cette saison avec la victoire au Havre (1-4), l’entraîneur du PSG n’est pas encore satisfait du mercato surtout après la blessure de Gonçalo Ramos, qui va manquer les terrains pendant trois mois.

« Malheureusement, Ramos s'est blessé, c'est dommage et c'est toujours triste. J'ai une très grande confiance envers tous les joueurs de mon équipe. Nous sommes ouverts à une amélioration jusqu'à la dernière minute du mercato mais c'est difficile d'avoir des joueurs qui puissent être un renfort pour notre équipe », a déclaré Luis Enrique, qui veut une recrue très motivée pour la cause parisienne.

Le PSG "a déjà fait très bon mercato"

Le Paris Saint-Germain n’a recruté que quatre joueurs jusque-là, notamment Matvey Safonov (gardien), Joao Neves (milieu), Willian Pacho (défenseur) et Désiré Doué (ailier). Pour le technicien espagnol, le club francilien aurait déjà fait un mercato satisfaisant pour conserver son titre de champion de France. Avec la blessure de Ramos, Lucho pense que « Barcola pourrait jouer comme 9 ».

« Nous n'avons aucune priorité, nous avons déjà une équipe et elle a été championne. On observe ce mercato, on regarde si un joueur apparaît à un prix normal. Je crois qu'on a déjà fait un très bon mercato, avec des joueurs qui ne sont peut-être pas connus mais ce sont des espoirs. Nous sommes toujours ouverts pour progresser. Payer beaucoup pour un joueur, ça peut donner beaucoup de pression », a-t-il ajouté. « J'ai déjà une équipe qui s'est améliorée sur toutes les lignes, il n'y a aucune urgence », a souligné Lucho.

Luis Enrique se méfie de Montpellier

Par ailleurs, le coach de la formation francilienne met en garde ses joueurs contre le Montpellier de son homologue Michel Der Zakarian. Ce dernier se méfie aussi de la formation francilienne malgré le départ de Mbappé.

« Montpellier a toujours le même entraîneur et le même effectif, je m'attends aux mêmes difficultés que l'an dernier, autant au Parc des Princes que chez nous. Il n'y a pas encore d'équipe à 100% mais on a beaucoup d'espoirs et on est très motivés, on espère pouvoir gagner », prévient l’ancien coach du Barça.