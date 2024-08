PSG, William Pacho annonce la couleur

Dans la foulée de sa signature au PSG vendredi, William Pacho annonce déjà la couleur pour la saison prochaine.

Le mercato du Paris Saint-Germain commence enfin à s’accélérer. Après avoir longtemps galéré sur le marché des transferts, le club parisien a officialisé vendredi, l’arrivée de sa troisième recrue estivale en la personne de William Pacho. Arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort, le défenseur équatorien a livré ses premiers mots au micro du média officiel du PSG. Et William Pacho est déjà très chaud.

La promesse de William Pacho aux fans du PSG

Le Paris Saint-Germain en est désormais à trois recrues. Après Matvey Safonov et Joao Neves, le club de la capitale a enrôlé officiellement, vendredi, William Pacho. L’international équatorien a paraphé un contrat de cinq ans avec le PSG contre un chèque de 45 millions d’euros.

Dans la foulée de sa signature, William Pacho fait déjà une promesse aux supporters du PSG. « Je suis très heureux, la vérité, c’est que je suis ici et que je vais faire du bon travail. C’est génial, c’est un autre niveau et c’est incroyable et je vais prendre beaucoup de plaisir ici, j’en suis sûr », lance l’ex-défenseur de l’Eintracht Francfort.

William Pacho a été convaincu par Luis Enrique

L’arrivée de William Pacho répond à la nécessité du PSG de recruter un nouveau défenseur, cet été. Un besoin urgent pour Luis Enrique qui ne compterait plus sur Milan Skriniar pour la saison prochaine alors que Presnel Kimpembe s’est, à nouveau, blessé. Le technicien espagnol a d’ailleurs contribué à convaincre William Pacho de rejoindre le PSG.

« C’est un rêve depuis que je suis enfant, c’est un grand club et je suis très heureux. J’avais dans la conviction que j’allais grandir en venant ici, en tant que personne et en tant que joueur, je ferai de mon mieux. J’ai parlé avec Luis Enrique et c’est la première fois que j’ai rencontré l’excitation à l’idée de venir à Paris », explique le principal intéressé.