Le Havre - PSG : Des débuts laborieux mais réussis pour Paris (1-4)

Le PSG affrontait vendredi, Le Havre pour le compte de la première journée de Ligue 1. Score final, 1-4.

Le Paris Saint-Germain était en déplacement sur la pelouse du Havre à l’occasion du match d’ouverture de la Ligue 1. Longtemps accroché par les Normands, les Parisiens ont pu compter sur leurs remplaçants pour dérouler en fin de partie et empocher les trois premiers points de la saison.

Le PSG lance les hostilités

Les choses sont allées très vite dans ce premier match de la saison en Ligue 1. Après seulement trois minutes de jeu, le PSG ouvrait déjà le score grâce à Kang-In Lee. Servi par Gonçalo Ramos, le milieu de terrain sud-coréen envoyait une frappe enroulée imparable pour Arthur Desmas (0-1, 3e). Le PSG prenait ensuite logiquement le jeu à son compte face à des Havrais, moins concentrés.

Entré en lieu et place de Gonçalo Ramos, sorti sur blessure, Randal Kolo Muani passait près du break avec une tentative qui échouait sur la barre (24e). Abdoulaye Touré surprenait Gianluigi Donnarumma mais son but était refusé pour une position irrégulière de Josué Casimir (28e). Le PSG faisait passer une nouvelle frayeur sur le camp havrais avec Marco Asensio qui butait sur Desmas, auteur d’un bel arrêt (45e). Les deux équipes allaient se séparer à la pause avec l’avantage au score pour les Parisiens.

Le PSG délivré par ses remplaçants

Mais les hommes de Luis Enrique allaient perdre cet avantage dès le retour des vestiaires. Sur un coup franc, Gautier Lloris reprenait le ballon du pied pour tromper Donnarumma (1-1, 48e). Le Havre se montrait plus incisifs en ce début de seconde période et ajoutait même un nouveau but. Mais le but de Casimir était refusé pour une faute de main du Havrais au départ (55e). Loin d’être découragé, Casimir se présentait à nouveau devant le gardien parisien mais sa frappe ne trouvait pas le cadre cette fois-ci (57e). C’est Kang-In Lee qui apportait à présent le danger sur le camp normand avec une tentative qui finissait encore sur la barre (62e). Dans la foulée, Arthur Desmas sortait encore un bel arrêt devant Asensio pour sauver son équipe (63e). Entré pour changer le cours du match, Ousmane Dembélé manquait aussi le cadre sur une frappe enroulée dans les dernières minutes (81e).

Toutefois, le salut venait finalement non pas des pieds, mais de la tête de l’international français qui convertissait un centre de Joao Neves (1-2, 85e). Dans la foulée, Bradley Barcola faisait le break sur un superbe enchainement (1-3, 86e). Sonnés par ce coup de massue, les Havrais s’enfonçaient en concédant un penalty pour une faute sur Randal Kolo Muani (88e). Le Français se rendait justice lui-même et y allait également de son but (1-4, 90e). Le score n’évoluait plus et le PSG empochait les trois premiers points de la saison en Ligue 1.