Mercato - Luis Enrique cash sur la recrue idéale pour le PSG

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a exigé le genre de joueur qui devrait signer au club francilien cet été.

Après un succès d’entrée pour la nouvelle saison sportive face à Le Havre AC (1-4) le vendredi dernier, le Paris Saint-Germain aborde sa deuxième journée ce vendredi 23 août 2024. Toujours en quête de nouveaux joueurs en plus des quatre déjà enrôlés cet été, le coach parisien a donné une idée sur l’ambition que devraient avoir les recrues parisiennes.

Lucho satisfait de sa première saison au PSG

Après une première saison au Paris Saint-Germain où il a remporté un triplé au plan national (Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions) et une demi-finale de Ligue des champions en tant qu’entraîneur, Luis Enrique est revenu sur le bilan de sa première année dans le club de la capitale française. Dans un entretien accordé au site officiel du PSG, l’ancien coach du Barça a fait le bilan affiché également ses ambitions pour la nouvelle saison.

« La première chose que je retiens de la saison dernière, c’est les trois titres. Mais ce n’est pas que ça : il y a aussi eu beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau staff, un nouveau centre d’entraînement qui est magnifique. Je pense que c’était la première étape d’un nouveau projet pour le club. Cette première saison a été très positive pour tout le monde (…) La saison passée, le lien entre le public et l’équipe était exceptionnel », a commencé l’Asturien.

Getty

« La prochaine étape, c’est de continuer sur cette voie en faisant progresser l’effectif. Je suis très, très motivé. Ce que je vois et ce que je ressens chez les joueurs, c’est de l’ambition. Je pense que nous allons faire une très bonne saison (…) Mon idée, c’est que chaque séance d’entraînement soit un match de compétition (…) Nous voulons être en mesure de nous battre pour tous les titres. Nous voulons toujours plus. Pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est une nouvelle année d’apprentissage. Une fois de plus, je sors de ma zone de confort et j’essaie de faire les choses différemment. C’est ce qui me fait vivre, ce qui me motive. Le défi de montrer à tous que nous pouvons être meilleurs, de montrer à nos supporters une équipe encore meilleure, qui n’arrête pas de se battre, qui n’arrête pas de jouer du bon football. C’est ma motivation », a-t-il ajouté.

Luis Enrique ne veut pas n’importe quel joueur au PSG

Profitant de l’aubaine, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale d’Espagne a évoqué le mercato du Paris Saint-Germain. Si le club francilien est à quatre recrues seulement depuis l’ouverture du marché jusque-là, c’est pour une bonne cause. Le technicien espagnol indique que le joueur qui veut Paris ne doit pas hésiter à le choisir malgré l’intérêt d’autres écuries.

Getty

« Nous ne voulons pas de joueurs qui viennent pour nous rendre service. Ça doit être l’inverse : nous voulons des joueurs qui ont faim, qui veulent venir dans un club unique comme le Paris Saint-Germain, dans une ville unique, dans un pays unique, et qui veulent entrer dans l’histoire du club (…) Si un joueur a des doutes sur sa venue au PSG, nous n’en voulons pas. Nous voulons des joueurs qui sentent qu’ils viennent à Paris pour marquer l’histoire, qui ont faim, qui ont l’envie… s’ils hésitent avec un autre club, nous n’en voulons pas », a souligné Luis Enrique. Les cibles du PSG sont prévenues, en effet.