OFFICIEL - Le PSG accueille Joao Neves

C’est fait ! Joao Neves est officiellement un joueur du PSG.

Le mercato du Paris Saint-Germain commence enfin à s’accélérer. Après s’être longtemps cassé les dents sur le marché des transferts, le club parisien vient d’annoncer sa deuxième recrue estivale. Et c’est un gros coup que réalise le PSG avec Joao Neves, un joueur très courtisé cet été.

Le PSG officialise Joao Neves

« Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de João Neves. Le milieu de terrain de 19 ans s’est engagé avec le Club jusqu’en 2029 ». C’est à travers cette phrase plein d’enthousiasme que le PSG a officialisé, l’arrivée de Joao Neves sur son site officiel, ce lundi.

L'article continue ci-dessous

Attendu depuis de nombreuses semaines, l’international portugais rejoint la capitale française pour les cinq prochaines années après avoir passé sa visite médicale depuis, jeudi dernier. Pour sa première expérience loin du Portugal, le milieu de terrain de 19 ans est déjà plein de rêve.

Getty/GOAL

« C'est une très grande fierté pour moi de rejoindre le Paris Saint-Germain, un club très ambitieux. Je vais tout donner pour aider mes coéquipiers, grandir dans ce Club fantastique et remporter de nombreux titres », déclare Joao Neves.

La joie de Nasser Al-Khelaifi après l’officialisation de Joao Neves

Pour signer Joao Neves, le Paris Saint-Germain s’est acquitté d’un montant d’environ 70 millions d’euros, bonus compris, auprès du Benfica Lisbonne. Le PSG a notamment doublé d’autres cadors européens comme Liverpool pour s’offrir l’international portugais. Une recrue dont se réjouit particulièrement, le président parisien, Nasser Al-Khelaifi.

Getty

« Nous sommes ravis d'accueillir João Neves au sein de la famille du Paris Saint-Germain. João est l'un des joueurs les plus talentueux du Portugal et du monde. Il rejoint le Paris Saint-Germain avec beaucoup de passion et il est déterminé à se battre pour notre maillot, ce que nous attendons de tous nos joueurs. Nous continuons à bâtir une jeune équipe fantastique au Paris Saint-Germain - basée sur le travail en équipe, le talent et l'esprit collectif - qui est le fondement du grand avenir de notre Club », confie le patron du PSG.