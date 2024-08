Montpellier : Der Zakarian se méfie du PSG malgré l’absence de Mbappé

Paris Saint-Germain vs Montpellier

Même si Kylian Mbappé n’est plus là, les clubs de Ligue 1 continuent de craindre le Paris Saint-Germain.

Champion de France, le Paris Saint-Germain a défendu son titre vendredi dernier lors de son déplacement au Stade Océane. Contre Le Havre AC, les Parisiens s’étaient imposés largement sur le score de 1-4. Une victoire remportée malgré l’absence de Kylian Mbappé, qui a débarqué gratuitement au Real Madrid cet été.

Michel Der Zakarian se méfie du PSG

Après cette première victoire d’entrée contre les Normands, le Paris Saint-Germain va tenter de remporter sa première victoire au Parc des Princes cette saison lors de la réception du Montpellier dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. En conférence de presse, ce mercredi, avant le déplacement à Paris, le coach Michel Der Zakarian estime que le PSG reste toujours fort en dépit du départ du Bondynois pour la Maison Blanche.

« Je les ai vus la semaine dernière (lors d'un large succès au Havre) et ils ont quand même des fusées quand ils ont fait rentrer Barcola et Dembélé de l’autre côté donc ça déclenche beaucoup de choses. Ils ont de la vitesse, de la qualité technique au milieu de terrain, ils ont ce qu’il faut. Ils ont ce qu’il faut pour être encore champions », a reconnu le technicien franco-arménien.

Montpellier craint un PSG plus collectif

Si tout le jeu parisien passait par Kylian Mbappé, l’ancien coach du Stade Brestois et du FC Nantes pense que Paris va beaucoup plus jouer collectif cette saison que les autres. De son côté, le gardien montpelliérain, Benjamin Lecomte, déplore le départ du Bondynois tout en soutenant que les Franciliens ont quand même de grands noms de qui s’inquiéter. « Je pense qu’ils vont être très, très costauds. En tout cas, le mercato n’est pas fini et puis je pense que collectivement ils vont être costauds », a ajouté l’ancien entraîneur de Clermont Foot.

« [Le PSG une équipe plus accessible sans Mbappé?] Ça c’est parce que vous voyez qu’il n’y a pas de noms, entre guillemets. Alors qu’il y en a plein des noms. Et ce n’est pas parce que ce ne sont pas des noms de stars internationales qu’ils n’ont pas un niveau aussi élevé que les noms qui étaient là précédemment. C’est un petit comme ça que je vois les choses », déclare Lecompte, qui se méfie des ailiers parisiens.

« Il y a Barcola et Dembélé sur les côtés donc…en soi ça ne change pas grand-chose honnêtement. Ils ont des qualités partout et dans tous les secteurs ou a tous les niveaux. C’est sûr que sans Mbappé c’est mieux. Maintenant, pour le championnat français, j’aurais préféré qu’il y ait Mbappé. En soi, ils ont encore des joueurs très talentueux et que ce soit avec ou sans Mbappé c’est une équipe qui est très, très forte dont les atouts offensifs ils les ont », a conclu le portier de 33 ans.