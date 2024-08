OFFICIEL - Le PSG signe sa quatrième recrue estivale

C’est fait. La quatrième recrue estivale du Paris Saint-Germain a officiellement signé son contrat, ce samedi.

Longtemps attendu, c’est désormais chose faite. En quête d’un ailier pour combler le grand vide laissé par le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le Paris Saint-Germain met enfin la main sur sa cible prioritaire.

Désiré Doué est Parisien

Orphelin de Kylian Mbappé, dont le départ a été déploré par Ousmane Dembélé, vendredi soir malgré la victoire contre Le Havre AC (1-4) en Ligue 1, le Paris Saint-Germain peut désormais pousser un ouf de soulagement. Après des semaines de bataille avec le Bayern Munich, le dossier Désiré Doué est enfin finalisé par le club francilien. Ce samedi 17 août 2024, le PSG annonce que l’international Espoirs français a signé un contrat de cinq ans avec les Rouge et Bleu.

« L’international Espoirs français Désiré Doué rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du Stade Rennais, dans le cadre d’un transfert définitif. Le milieu de terrain de 19 ans a signé un contrat de 5 ans avec le Club », a indiqué le club champion de France dans une officielle sur son site internet.

C’est la quatrième recrue estivale du PSG derrière Matvey Safonov (gardien), Joao Neves (milieu défensif) et Willian Pacho (défenseur central).

Doué heureux de signer à Paris, Al-Khelaïfi soulagé

Le Paris Saint-Germain aurait déboursé une somme de 50 millions d’euros pour s’adjuger le joueur de 19 ans. Nouveau Parisien, Désiré Doué a confié sa joie au micro du média du club. Le président Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué de se féliciter après ce gros coup réalisé.

« C'est une grande joie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Je ressens de l'excitation mais aussi beaucoup de bonheur et de la fierté. C'est un rêve qui se réalise aujourd'hui. J'ai hâte de découvrir le Parc des Princes avec ce maillot sur les épaules et d'évoluer devant ce public », a confié Désiré Doué après sa signature.

« Le Paris Saint-Germain est ravi d'accueillir Désiré Doué au sein de sa famille. Désiré est l'une des jeunes stars les plus excitantes de France et d'Europe, avec une grande envie de réussir au plus haut niveau avec le PSG. Nous continuons à construire au Paris Saint-Germain une incroyable équipe de jeunes joueurs talentueux à tous les postes avec le principe collectif au cœur de tout ce que nous faisons », se félicite Nasser Al-Khelaïfi.