PSG : Luis Enrique dithyrambique envers Warren Zaïre-Emery

Après la victoire 4-0 du PSG dans le classique contre l’OM, l’entraîneur Luis Enrique n’a pas caché son admiration pour Warren Zaïre-Emery.

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain accordait son hospitalité à son rival de l’Olympique de Marseille. C’était lors du match comptant pour la sixième journée de Ligue 1 de France. A l’occasion, les Rouge et Bleu se sont imposés sur le score de 4-0 au Parc des Princes. Titulaire, Warren Zaïre-Emery a disputé l’intégralité de la rencontre. Ses performances ne sont pas passées inaperçues devant son coach.

Orphelin de Mbappé, le PSG assure

Le Paris Saint-Germain a contraint l’Olympique de Marseille à sa première défaite de la saison en championnat de France, ce dimanche 24 septembre. Sorti d’une victoire (2-0) contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions, le PSG a enchaîné une deuxième bonne performance au Parc des Princes.

Bien que les Parisiens aient perdu leur homme fort en attaque, Kylian Mbappé, avant la fin de la première mi-temps, ils ont réussi à remporter largement en s’imposant 4-0 grâce à un doublé de Gonçalo Ramos. Mais les champions de France peuvent se réjouir, car l’entraîneur a rassuré sur l’état de santé du numéro 7 de la formation francilienne après la victoire.

Luis Enrique manque de mots pour qualifier Warren Zaïre-Emery

Joueur formé au Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery a intégré le groupe professionnel la saison dernière sous les ordres de Christophe Galtier. S’il s‘est rapidement fait une place dans la rotation avant de finir la saison dans le onze de départ (4 fois titulaire lors des 5 derniers matchs), le joueur de 17 ans a convaincu le nouvel entraîneur du PSG.

Venu cet été, Luis Enrique fait de Warren Zaïre-Emery un de ses hommes forts dans l’entrejeu de la formation francilienne. L’international Espoirs français (2 capes) est un titulaire indiscutable dans l’équipe parisienne sous Enrique, qui l’a titularisé 7 reprises en autant de matchs. Auteur d’une copie satisfaisante contre l’OM, l’entraîneur loue les performances de son jeune joueur.

« Warren a 37 ans, pas 17 ans »

En conférence de presse après l’écrasante victoire (4-0) contre l’Olympique de Marseille, l’ancien coach du FC Barcelone a gonflé son jeune milieu de terrain. A en croire l’ancien sélectionneur de la Roja, Warren n’agit pas comme un jeune joueur. Il joue comme un expérimenté de 37 ans, alors qu’il n’en a que 17.

"Warren est un joueur qui semble avoir 37ans, pas 17 ans. 37 ans ! C’est une grande chance pour moi d’arriver et de disposer d’un joueur de cette qualité. La saison dernière avec Monsieur Galtier, il a beaucoup joué (31 matchs, ndlr). C’est évident que c’est un plaisir de l’avoir", a commencé Luis Enrique.

"Pour moi, c’est un joueur très complet, très professionnel et il est un exemple de ce que doit un joueur qui sort du centre de formation, humble, travailleur, professionnel au maximum, très intelligent sur le terrain et qui joue toujours avec ses coéquipiers, ce qui est une chose importante. Et nous faisons en sorte de profiter de Warren pendant les matchs et les entraînements", a-t-il poursuivi pour conclure.