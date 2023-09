PSG – OM, le verdict est tombé pour Kylian Mbappé

Sorti sur blessure ce dimanche à l’occasion du choc entre le PSG et Marseille, l’international français est désormais fixé sur son sort.

Ce dimanche, le Parc des Princes a été le théâtre du grand classique du football français entre le PSG et l’Olympique de Marseille. Alors que Kylian Mbappé est sorti en première période après avoir reçu un coup, le joueur de 24 ans devrait rapidement rejouer.

Un PSG de g al a

Sous les ordres de Luis Enrique qui a aligné une équipe en 4-4-2 d’entrée avec la première titularisation de la saison de Bradley Barcola, le PSG s’est régalé. Le club de la capitale a démontré une puissance de frappe exceptionnelle tant dans le jeu qu’au niveau du résultat final.

Aux termes d’une prestation collective très aboutie basée notamment sur des courses de haute intensité et des mouvements permanents, le PSG s’est imposé avec la manière (4-0). Les hommes de Luis Enrique ont régalé le public du Parc des Princes grâce à des buts d'Achraf Hakimi, de Randal Kolo Muani et à un doublé de Gonçalo Ramos. Seul bémol de ce match pour le PSG, la sortie sur blessure de Kylian Mbappé. Mais aux dernières nouvelles, il y a plus de peur que de mal pour le natif de Bondy.

Mb appé n'est p as blessé

A l’issue de la belle victoire de son équipe contre l’Olympique de Marseille, Luis Enrique a donné des nouvelles de Kylian Mbappé. Le technicien espagnol s’est rassuré sur l’état de forme de son attaquant qui est sorti sur blessure en première période.

« Kylian, c’est pas un problème très sérieux, rien d’important. C’était un coup et finalement ça va bien » a lancé Enrique.

Le technicien explique qu’il ne voulait pas prendre de risque à propos de son buteur.« Il a pris un coup et a eu pas mal de douleurs. Il a essayé de changer de bandage mais avait encore mal. C’était intelligent de s’arrêter, ce n’est rien de grave à priori. Je pense qu’il sera disponible rapidement. Mais c’était mieux d’éviter de prendre des risques. Surtout quand un joueur n’est pas à 100% avec une gêne. C’était la bonne décision à prendre » a ajouté l'entraîneur parisien.