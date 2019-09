PSG, les Ultras toujours en colère contre Neymar ?

Une frange des supporters parisiens prépareraient un accueil houleux à Neymar, samedi lors de la réception de Strasbourg au Parc.

Samedi prochain, et pour la première fois depuis quatre mois, Neymar va disputer un match avec son équipe du PSG. Après s’être remis de sa blessure à la cheville et avoir digéré ce début de saison compliqué et à l’écart des pelouses relatif à ses velléités de départ, la star brésilienne s’apprête donc à renouer avec la compétition. Un come-back très attendu.

Bien qu’il ait tout fait pour retourner à Barcelone ces dernières semaines, l’international auriverde serait désormais prêt à se donner à fond pour les champions de . Son clan assure qu’il est de nouveau investi dans le projet francilien, et déterminé à donner le meilleur de lui-même pour le club qui a payé 220M€ pour ses services.

Il n’y aurait donc aucune inquiétude à se faire quant à l’attitude qu’affichera « Ney » samedi lors de la réception de en (17h30). En revanche, des interrogations subsistent concernant le comportement qu’aura le public parisien à son égard. Et, à en croire ce que rapporte Le Parisien ce jeudi, celles-ci seraient justifiées.

Si la majorité des supporters se réjouissent du retour de la star, une partie d’entre eux n’ont toujours pas pardonné à l’intéressé la manière dont il a voulu forcer son départ, ainsi que quelques erreurs de communication. Ils étaient et sont toujours en colère contre l’ancien blaugrana. Et après avoir manifesté ce sentiment lors de la première rencontre de la saison au Parc (contre Nîmes), ils sont motivés pour le faire de nouveau à l’occasion du match de reprise de ce dernier.

Le virage Auteuil pas prêt de passer l’éponge

De fait, le virage Auteuil réservait un accueil pour le moins hostile au numéro 10 parisien. Avec des banderoles insultantes à son endroit ? Ça serait extrême et aussi risqué vu les sanctions qui avaient été prononcées par la Commission discipline de la LFP contre le club en aout dernier, mais ce n’est pas à exclure.

Il se dit aussi, toujours selon le Parisien, que les Ultras n’ont guère été amadoués par le rapprochement qui s’est opéré et que dans leur esprit la vedette brésilienne n’est toujours pas digne du maillot parisien. Il se peut que les matches d’après soit plus apaisés, mais pour marquer le coup, celui face à Strasbourg risque donc d’être très tendu. À Neymar d’en faire abstraction et essayer, comme il sait le faire, de retourner l’opinion du public à travers ses exploits sur le terrain.