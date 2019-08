PSG : "Neymar hijo de p*ta", le divorce est clairement consommé avec les supporters

Les supporters du PSG ont profité du match contre Nîmes pour exhorter Neymar à quitter la capitale française en l'insultant copieusement.

Alors que l'entraîneur parisien Thomas Tuchel a indiqué au Canal Football Club qu'il pourrait "perdre le sommeil" en cas de départ de Neymar cet été , les supporters du PSG sont, eux, loin d'être de cet avis.

PSG fans tell Neymar exactly what Barca fans told him 2 years ago.. to basically piss off 😂 pic.twitter.com/0PLMn95Y2N

En effet, les fans parisiens ont profité de la première sortie du club en face à Nîmes ce dimanche pour signifier à l'ancien joueur de Santos qu'il devait partir, en des termes assez peu cordiaux. En effet, notre correspondant sur place Benjamin Quarez a clairement entendu les membres du CUP insulter la génitrice du Brésilien en Espagnol : "Neymar hijo de p*ta" , pouvait-on ainsi entendre au Parc des Princes ce dimanche.

"Neymar, se faire taper par une pute n'arrive pas qu'en remontada. Tu t'en souviens ?" Le spectacle est en tribune #PSGNO pic.twitter.com/IkhnA9fnGH

— Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 11, 2019

Le spectacle dans les tribunes

Les supporters se sont montrés encore plus explicites et plus crus. Ainsi, sur une autre banderole, on pouvait lire : "Neymar, se faire taper par une p*te n'arrive pas qu'en remontada. Tu t'en souviens ?", certainement en référence aux accusations de viol dont Neymar avait fait l'objet il y a quelques semaines et dont il a été blanchi depuis.

D'autres ont qualifié l'ancien Barcelonais de "joueur le plus mal élevé de l'histoire du PSG".

Les Parias Cohortis prennent clairement position vis-à-vis de Neymar, qu’ils qualifient de « joueur le plus mal-élevé de l’Histoire du PSG ». #PSGNO pic.twitter.com/42k0Qn6jjj

— Jonas Satin (@JonasSatin) August 11, 2019

Bref, les velléités de départ plus ou moins affichées de Neymar et les rumeurs de transfert en découlant passent très mal du côté des fans du PSG et le divorce semble définitivement consommé avec les supporters.