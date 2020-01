PSG - Leonardo sonne la fin du mercato à Paris

En marge de la conférence de presse de Thomas Tuchel ce vendredi, Leonardo a sonné la fin du mercato au PSG. Edinson Cavani ne partira pas cet hiver.

Leonardo, le directeur sportif du PSG, a tenu à s'exprimer avant la conférence de presse de Thomas Tuchel ce vendredi. Afin d'éviter que son coach ne soit harcelé de questions sur le mercato, le Brésilien a souhaité éclaircir le sujet par lui-même, lors d'une discussion avec les journalistes à l'entrée de l'auditorium.

"Il ne va rien se passer", a annoncé Leonardo à propos du mercato, qui se termine ce vendredi soir, à minuit, confirmant ainsi qu'Edinson Cavani ne quittera pas le PSG cet hiver, en dépit de l'intérêt de l' pour l'Uruguayen.

"On n'a jamais pensé à vendre Cavani"

"L'idée du mercato, c'était quand même de garder le groupe, a-t-il rappelé. On vit des moments positifs, on a un groupe complet. (...) Cavani ? On n'a jamais pensé à le vendre. Il y a eu un moment où on a ouvert les négociations, mais on n'a pas trouvé d'accord."

Concernant l'échange entre Layvin Kurzawa et Mattia Di Sciglio négocié avec la Juve, qui n'aura finalement pas lieu, Leonardo a déclaré : "On avait un accord avec De Sciglio et la , mais c'est la Juventus qui a fait sauter (le deal)."

Enfin, le dirigeant parisien a fait le point sur les discussions avec les jeunes Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi pour un premier contrat professionnel : "Pas encore (d'accord). Mais je pense que les rapports avec eux et leur entourage sont positifs. Honnêtement, on voulait attendre la fin du mercato aussi."

Les deux joueurs seront libres à la fin de la saison s'ils ne prolongent pas l'aventure au PSG.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.