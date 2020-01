PSG - Thomas Tuchel : "Cavani ? Ça va aller, il se sent bien..."

Edinson Cavani ne quittera pas le PSG cet hiver. Un sujet évoqué par l'entraîneur parisien Thomas Tuchel ce vendredi en conférence de presse.

Alors que le PSG reçoit samedi au Parc des Princes (17h30), et que le mercato se termine à minuit, Thomas Tuchel était en conférence de presse ce vendredi au Camp des Loges. L'entraîneur parisien a fait le point sur l'actualité de son équipe. Il a notamment parlé d'Edinson Cavani, qui restera au PSG cet hiver.

Le groupe et les absents

Thomas Tuchel : Il manquera Marqui, Colin Dagba, Juan Bernat et Thiago Silva. Tous les autres sont disponibles.

L'adversaire : Montpellier

C'est une équipe très forte, habituée à jouer en 5-3-2. C'est toujours difficile de trouver des solutions. C'est un système plus serré, on devra être attentifs, ne pas prendre trop de risques, être patients. Mais nous sommes dans une bonne phase. C'est un plaisir de jouer au Parc, on a la qualité pour gagner, mais c'est toujours difficile contre Montpellier. Ils sont agressifs dévensivement, ils défendent en avant et il faudra trouver des solutions.

Le match aller : un match fondateur pour le PSG ?

C'était un match important, c'est clair. Mais est-ce que ça a vraiment changé après, je ne sais pas. C'est peut-être un petit peu gros... A Montpellier, on est passé en 4-4-2, ça demande autre chose, d'autres efforts des quatre offensifs. Ils ont montré depuis ce match qu'on est capable de jouer comme une équipe. C'était une belle victoire, c'était difficile. On a retourné la situation, c'était super bien. Mais je ne sais pas si c'est le match décisif. Il y a des matches clés dans une saison. C'en était peut-être un, comme le 3-3 contre ici. Mais même un match comme à Pau est clé pour nous.

Edinson Cavani

Il y a des situations bien pire. Ça va aller, il se sent bien. Il doit regagner de la confiance, retrouver du rythme. C'est normal pour un attaquant. C'est un grand joueur pour le club, on est habitués à vivre ensemble. Cela commence dès demain (samedi) pour lui, on va voir.

Titulaire samedi ?

Tout le monde peut être titulaire, c'est la même chose avec lui. Il a raté plusieurs semaines, et pour ça on doit être patient aussi. Il ne peut pas faire son meilleur match demain. Mais s'il retrouve toutes ses capacités, ce sera un joueur très important pour nous.

Des éloges pour Kimpembe

J'ai l'impression qu'il a utilisé sa blessure entre les deux saisons pour faire un grand pas en avant. Il n'a pas eu de vacances pendant l'été, il a travaillé dur pour récupérer. Il a été exceptionnel, discipliné, concentré, avec une bonne méthode de travail. Il est arrivé en grande forme pour le match contre le . Depuis, il est resté au même niveau. Il est très, très fort, agressif et fiable. Je pense qu'il a utilisé cette longue blessure pour montrer qu'il peut être encore plus décisif et plus mature. C'est bien pour nous parce qu'il a quelque chose qu'il nous faut dans sa manière de défendre, et c'est bien.

Une réponse à Andy Delort ?

Pas de réponse. Tout le monde peut donner un avis et je préfère qu'on réponde sur le terrain.

La situation contractuelle de Thomas Meunier

Ce n'est pas facile de répondre à cela. Thomas Meunier est un joueur super important pour nous cette saison. Pour le reste, c'est quelque chose qui n'est pas entre l'entraîneur et le joueur. Il y a un grand mix d'avis et de possibilités entre les agents, le joueur et le club. Moi, je suis satisfait de Thomas. Il joue bien, il est fiable, c'est un joueur clé pour nous. J'ai une grande confiance en lui, mais pour le reste on doit attendre.

L'enchaînement des matches

On a l'impression de toujours gagner, de toujours affronter des équipes qui jouent un match spécial contre nous. Ce n'est jamais facile, mais mon équipe est très forte. Ils sont déterminés à gagner chaque match et on croit tous qu'on est capable de se battre pour gagner tous les titres. On doit le prouver tous les trois jours, et il est nécessaire qu'on reste humble tout en essayant de continuer à gagner. Si les choses restent comme ça, je suis très confiant pour mon équipe.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.