PSG, Leonardo beau joueur avec Thomas Tuchel et Thiago Silva

Le directeur sportif brésilien a félicité l'ancien entraîneur et l'ancien capitaine du PSG qui ont remporté la Ligue des champions.

Voir son ex être heureux et triompher est souvent un sentiment douloureux à digérer. Et le Paris Saint-Germain est bien placé pour connaître ce sentiment. Quand Carlo Ancelotti a quitté le club de la capitale, il a ensuite triomphé en Ligue des champions avec le Real Madrid, mais cette saison, le PSG a vu plusieurs de ses anciens éléments atteindre le toit de l'Europe. En effet, en milieu de semaine dernière c'est Unai Emery qui a remporté une nouvelle C3, cette fois-ci avec Villarreal.

Mais ce week-end, deux hommes importants de l'histoire récente du PSG ont quant à eux triompher en Ligue des champions. En effet, Thiago Silva, laissé libre par le club de la capitale l'été dernier, a finalement réussi à remporter la Ligue des champions à 36 ans après une brillante carrière en Europe, et après avoir échoué en finale l'an dernier face au Bayern Munich avec le PSG. Mais pire encore, c'est le sacre de Thomas Tuchel qui peut laisser amer le PSG.

En effet, l'Allemand remercié par la direction du club de la capitale a réussi là où il avait échoué avec les Rouge et Bleu seulement six mois après sa nomination à la tête de Chelsea. Une petite "vengeance" pour l'ancien technicien du Borussia Dortmund. Néanmoins, si ce succès a provoqué l'amertume de certains supporters du PSG sur la toile, Leonardo, à l'origine du départ de Thomas Tuchel et de Thiago Silva du PSG, a été beau joueur.

Silva : "J'espère que le PSG arrivera à remporter la C1"

Après le match nul entre l'OL et le PSG en D1 Arkema, Leonardo s'est présenté au micro de Canal +. L'occasion pour le directeur sportif brésilien d'afficher sa fierté face aux performances de son équipe féminine, mais aussi de faire un bilan de la saison du PSG. Si Leonardo a esquivé la question concernant le futur de Mauricio Pochettino, il ne s'est pas défilé au moment de réagir au succès de Thomas Tuchel et Thiago Silva en Ligue des champions.

"Je m'attendais à pire comme question. C'est le football, c'est normal. Ce sont des choses qui se passent (sic). Je suis content de voir un entraîneur passé par le PSG remporter cette compétition, il va là-bas, c'est un entraîneur de haut niveau. Il y a des cycles dans un club. Thiago Silva, c'est très bien aussi de le voir faire ça. C'est le football", a avoué Leonardo beau joueur. Après la rencontre, Thiago Silva avait eu une pensée pour le PSG au micro de RMC Sport.

"C'est incroyable. C'est le moment le plus important de ma carrière, c'est inoubliable. Mais c'est aussi le moment pour avoir de la reconnaissance pour tout ce que Paris a fait pour moi. On n'a pas réussi à la gagner avec le PSG. On est très contents, j'espère que Paris pourra y arriver. Surtout avec toute la pression que j'ai eu au PSG pour gagner cette coupe. Chaque fois que Paris était éliminé, les gens essayaient de trouver un coupable et c'était toujours moi. C'est dommage, j'ai vraiment tout donné. J'espère que ça va leur arriver, j'ai laissé beaucoup d'amis là-bas", avait indiqué le Brésilien.