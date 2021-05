PSG – Le CUP manifeste pour obtenir le retour du maillot Hechter

Mécontents du maillot proposé pour la saison 2021-2022, les membres du CUP réclament le retour du maillot historique du club.

Il y a quelques jours, le PSG dévoilait son maillot domicile pour la saison 2021-2022. Un maillot, fruit de la collaboration entre le club et Jordan Brand, la marque de Michael Jordan, mais qui ne fait pas du tout l'unanimité auprès des supporters du PSG car il est entièrement bleu et n'arbore pas la traditionnelle bande centrale rouge.

🆕⚽👕



Découvrez notre 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑜𝑡 domicile #PSGxJordan pour la saison 21/22 ! 💎✨



Une collection qui rend hommage à la jeunesse, sa diversité, son éclectisme et son énergie ! 🤩#WeAreParis pic.twitter.com/ZdOMB5TCyd — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 14, 2021

Et ce samedi, les membres du Collectif Ultras Paris (CUP) se sont réunis devant la boutique du club située sur les Champs-Elysées pour manifester leur opposition à ce nouveau maillot et réclamer le retour du maillot historique, dessiné en 1973 par Daniel Hechter, célèbre couturier et alors président du club.

Les supporters ont déployé des banderoles sur lesquelles on peut lire : « Supporters en colère », « Rendez-nous le maillot Hechter. »

L'équipe du PSG lors de finale de la Coupe des coupes 1996 avec le « maillot Hechter ».