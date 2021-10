PSG-Leipzig - Mauricio Pochettino : "On est encore une équipe en construction"

L'entraîneur du PSG reconnaît les carences de son équipe mais estime qu'elle va s'améliorer avec le temps.

En conférence de presse d'après-match, Mauricio Pochettino a reconnu que son équipe avec des lacunes dans plusieurs domaines. Mais il ne s'inquiète pas car son équipe est en construction.

Leipzig avait beaucoup ciblé Marco Verratti...

« Il est vrai que la pression des trois milieux de Leipzig s'est focalisée sur Marco Verratti. Nous on avait bien commencé la rencontre, après on a confondu les positionnements ce qui facilitait la tâche des adversaires. On a eu des pertes de balle et on n'a pas réussi à franchir la première ligne de l'équipe adverse. Je suis content du caractère de l'équipe qui a retourné une situation dans un match qui était très important pour nous. »

Vous avez eu une bonne circulation de balle tout de même...

« Ce que l'on a analysé dans la première période c'est que l'on a perdu beaucoup de ballons dans des positions où on n'aurait pas dû, ce qui faisait aussi reculer nos milieux. On aurait préféré avoir la possession dans une zone plus haute du terrain. On est encore une équipe en construction et il y a des choses que l'on doit améliorer. »

Offensivement, il y a eu de bonnes choses mais sur le plan défensif, ce fut compliqué...

« On a fait des bonnes choses dans la partie offensive. Il y a eu de bonnes choses dans les combinaisons. Les talents arrivent à se trouver après c'est toujours le temps et la connaissance qui font que ce type d'automatisme se font plus facilement. On a pris aussi deux buts sur des transitions offensives où l'on avait une supériorité, on doit progresser dans ce secteur mais on affrontait une équipe forte offensivement qui a marqué trois buts à Manchester City. »

Mbappé et Messi ont-ils été l'arbre qui cache la forêt ?

« Parler du talent de Leo et de Kylian c'est une évidence. Dans des matches où il est difficile de trouver des solutions, il faut aussi compter sur ce type de joueurs peut faire la différence. »

Avec trois défenseurs en deuxième période, avez-vous su mieux gérer Leipzig ?

« Il fallait trouver une solution, oui. C'est mon rôle d'entraîneur. Avoir Achraf Hakimi et Nuno Mendes plus haut dans les couloirs a permis à Lionel Messi de prendre plus de place dans l'axe. Avec Wijnaldum et Draxler au milieu, ça permettait d'avoir plus de contrôle. »