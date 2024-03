PSG, le vestiaire met la pression sur les dirigeants pour un crack de Ligue 1

Le vestiaire du PSG essaye de convaincre les dirigeants de recruter une pépite de Ligue 1.

Le mercato estival sera très mouvementé dans la capitale française. Le Paris Saint-Germain va enfin perdre Kylian Mbappé après que ce dernier a informé le club et ses coéquipiers début février qu’il ne prolongera pas en fin de saison. La direction parisienne s’active alors pour chercher un remplaçant à l’international français en plus de vouloir renforcer d’autres secteurs de jeu. Parmi les cibles du club, un particulièrement qui évolue en Ligue 1 serait plus proche d’une arrivée dans la capitale surtout avec la pression du vestiaire sur le PSG.

Les cibles du PSG pour la saison prochaine

Le PSG va entrer dans une nouvelle ère avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile. Sauf revirement de situation, le capitaine de l’Equipe de France devrait rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Face à cette grosse perte, le Paris Saint-Germain essaie alors de trouver un remplaçant au Français avant la saison prochaine. A cet effet, le club francilien a jeté son dévolu sur l’attaquant de l’AC Milan, Rafael Leao et sur les attaquants de Naples, Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia.

L'article continue ci-dessous

Getty

Cependant, dans son désir de renforcer d’autres secteurs de son effectif, le PSG s’est intéressé aux joueurs du Bayern Munich, Dayot Upamecano et Matthijs de Ligt en défense ou encore Joshua Kimmich au milieu. Mais si tous ces dossiers sont hors de portée de Paris, celui d’un crack de Ligue 1 aurait plus de chances d’aboutir.

Getty

Désiré Doué est très apprécié par le vestiaire du PSG

Parmi les cibles du Paris Saint-Germain pour renforcer son effectif la saison prochaine, figure un certain Désiré Doué. Le milieu de terrain du Stade Rennais intéresse non seulement la direction mais aussi les joueurs du PSG.

En effet, d’après les révélations de Fabrice Hawkins, le vestiaire parisien serait sous le charme de l’international Espoirs (18 ans) après l’avoir vu jouer. Une occasion qui sera récidivée puisque Désiré Doué et Rennes affrontent le PSG le 3 mars prochain en demi-finale de la Coupe de France.