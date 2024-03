Mercato, une star de Serie A se rapproche du PSG

Une vedette de Serie A est annoncée proche du PSG en vue de remplacer Kylian Mbappé.

Même s’il essaie de faire perdurer le suspens, il est évident que Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Le joueur a informé en personne les dirigeants et ses coéquipiers début février qu’il n’allait pas prolonger son contrat au terme de l’exercice en cours. Une annonce qui a incité le PSG à commencer par lui chercher un remplaçant. Après avoir donc été refoulé sur plusieurs dossiers, il semble que le club parisien soit sur le point d’avoir gain de cause dans le dossier d’une vedette de Serie A.

Le PSG malchanceux sur le marché des transferts

C’est la fin de l’histoire entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. L’international français va quitter la capitale française en fin de saison après sept ans de bons et loyaux services. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG devrait alors rejoindre sauf surprise, le Real Madrid l’été prochain. En attendant que son départ soit officiel, Paris s’active déjà sur le marché des transferts pour trouver un remplaçant à l’ancien attaquant de Monaco. Dans sa quête, le club parisien s’intéresse essentiellement à des joueurs de Serie A.

Ainsi, le PSG a jeté son dévolu sur Rafael Leao (AC Milan) et Khvicha Kvaratskhelia (Naples). Mais les deux dossiers ont moins de chances d’être abouties. Si le Portugais a d’ores et déjà fermé la porte à un départ de Milan, le Géorgien lui, se rapproche d’une prolongation avec Naples. Toutefois, le PSG pourrait bien avoir de réussite dans le dossier d’une autre vedette du championnat italien.

Victor Osimhen finalement au PSG ?

L’autre star de Serie A pistée par le PSG est bien évidemment Victor Osimhen. Si elle semblait compliquée il y a quelques jours après l’appel du pied de la Premier League au Nigérian, la presse italienne a relancé cette piste ce dimanche. Les médias transalpins avec en tête, TMW, révèlent en effet que Naples préparerait déjà le départ du dernier meilleur buteur de Serie A.

A en croire la presse italienne, la dernière prolongation de Victor Osimhen n’était qu’un moyen pour Naples de s’assurer des indemnités de transfert, la clause du joueur ayant même été fixée à 130 millions d’euros. Le président napolitain, Aurelio De Laurentiis avait déjà évoqué il y a quelques semaines un intérêt du PSG pour Victor Osimhen qui serait le candidat idéal pour pallier le départ de Kylian Mbappé. De son côté, Naples s’intéresserait à Jonathan David, attaquant de Lille, ancien club d’Osimhen, pour remplacer ce dernier.