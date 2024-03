Mercato, un cadre du PSG vers l’Arabie Saoudite

Un taulier du PSG pourrait rejoindre la Saudi Pro League très prochainement.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un été mouvementé. Le club va sauf surprise perdre son attaquant vedette Kylian Mbappé en fin de saison. Ce dernier qui devrait rejoindre le Real Madrid, a d’ores et déjà informé les dirigeants et ses coéquipiers de son intention de départ au terme de l’exercice en cours. Mais alors que le PSG essaye de lui trouver un remplaçant, l’écurie parisienne pourrait perdre un autre cadre qui serait sur les tablettes de l’Arabie Saoudite.

Malchanceux sur le marché des transferts, le PSG va perdre des cadres

Le départ imminent de Kylian Mbappé devrait enclencher le début d’une nouvelle ère au PSG. Le club s’active déjà pour lui trouver un remplaçant. Ainsi, Paris a jeté son dévolu sur des joueurs comme Rafael Leao (AC Milan) et Victor Osimhen (Naples) ou encore Khvicha Kvaratskhelia (Naples). Mais tous ses dossiers s’annoncent compliqués pour la direction francilienne.

L'article continue ci-dessous

Getty

Cependant, en plus de vouloir renforcer l’attaque, le board parisien souhaite également recruter en défense et dans l’entrejeu. Le PSG s’est lancé sur les pistes de Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano pour le secteur défensif et Joshua Kimmich pour le milieu de terrain. Mais alors que le PSG connait des échecs sur les dossiers des trois sociétaires du Bayern Munich, il pourrait perdre dans le sens opposé, un taulier de son effectif.

Danilo Pereira pisté en Saudi Pro League

Avec le départ de Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait également Danilo Pereira. Cadre du vestiaire parisien, l’international portugais ne ferait pourtant pas l’unanimité aux yeux de Luis Enrique. Habitué à soutenir les décisions de son entraineur, le PSG ne serait pas contre l’idée d’un départ du polyvalent milieu de terrain.

Getty Images

Poussé donc vers la sortie, ce dernier ne manque pas également de prétendants. A en croire les révélations du journaliste Ekrem Konur, Danilo serait sur les tablettes de deux écuries saoudiennes. Le Lusitanien serait notamment dans le viseur d’Al Hilal de Neymar et d’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Les deux clubs de la Saudi Pro League pourraient lancer une offensive prochainement pour s’offrir Danilo Pereira.