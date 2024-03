Mercato : Une nouvelle cible refroidit le PSG

Après Rafael Leao, une nouvelle cible a refoulé, lundi, le Paris Saint-Germain.

Le mercato estival ne s’annonce pas facile pour le PSG. En plus du Kylian Mbappé qui devrait rejoindre le Real Madrid, le club parisien aura du mal à enregistrer certaines recrues. Alors que Rafael Leao, une des priorités de Paris pour remplacer Mbappé, a mis fin à tout suspense sur son avenir lundi, une autre cible a refroidi le club de la capitale dans la même journée.

Rafael Leao refoule le PSG

Le PSG aura du pain sur la planche l’été prochain. Certain du départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale commence par s’activer déjà pour trouver un remplaçant au Français. L’une des pistes du Paris Saint-Germain mène à Rafael Leao, le club ayant fait même du Portugais une priorité. Mais l’attaquant de l’AC Milan ne souhaite pas quitter le club lombard.

« Mon avenir est très clair et il est ici à l'AC Milan. Je suis sous contrat pour les quatre prochaines années, l'AC Milan m'a aidé dans les moments difficiles et je ne l'oublierai pas. Je veux gagner à nouveau à Milan, mon objectif est ici », a déclaré Rafael Leao dans un entretien accordé au Corriere Della Sera. Par ailleurs, l’ancien joueur de Lille pourrait ne pas être la seule piste à échapper au PSG l’été prochain.

Matthijs de Ligt refroidit le PSG

Hormis son attaque, le Paris Saint-Germain souhaite également renforcer son secteur défensif. Une volonté qui date d’ailleurs de cet hiver où le PSG. Malgré l’arrivée de Lucas Beraldo, le club francilien a jeté son dévolu sur Leny Yoro ou encore Matthijs de Ligt. Refoulé sur les deux dossiers, le board parisien souhaiterait revenir à la charge l’été prochain. Si Lille a ouvert la porte à un départ de Yoro, de Ligt lui, ne pense pas quitter le Bayern Munich.

Présent en conférence de presse ce lundi, Matthijs de Ligt a refroidi le PSG au sujet d’un éventuel départ de la Bavière. « Nous sommes toujours en cours de saison. Je ne pense pas à cela. Je suis très heureux au Bayern Munich. Bien sûr, je n'ai pas eu une saison facile jusqu'à présent. J'ai été blessé pendant longtemps. Mais en ce moment, je me sens bien et je suis en forme. En fin de compte, c'est l'entraîneur qui prend les décisions. Aujourd'hui, je n'ai plus de blessure et je me sens bien. Je veux jouer et aider l'équipe autant que possible », a confié le Néerlandais.