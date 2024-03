Mercato, un Bleu ferme la porte au PSG

Un international français a fermé la porte à un éventuel départ au Paris Saint-Germain.

Le mercato estival s’annonce compliqué pour le PSG. Le club parisien est déjà sûr et certain de perdre son attaquant vedette, Kylian Mbappé, l’été prochain. Ainsi, la direction parisienne s’active pour pallier le départ de l’international français. En plus de cela, le PSG cherche également à se renforcer à d’autres postes. Cependant, plusieurs pistes s’éloignent de la capitale française ces dernières semaines dont celle menant à un international français.

Le PSG refoulé sur le marché des transferts

Le Paris Saint-Germain sera orphelin de Kylian Mbappé la saison prochaine. Ce dernier devrait filer au Real Madrid après l’expiration de son bail l’été prochain. Pour pallier le départ de l’international français, le club francilien a jeté son dévolu sur des joueurs comme Rafael Leao (AC Milan) et Victor Osimhen (Naples). Mais le premier a récemment annoncé qu’il ne souhaitait pas quitter la Lombardie alors que le second est incité par ses compatriotes à rejoindre la Premier League.

En plus du secteur offensif, le PSG souhaite également renforcer sa défense. L’une des pistes du club parisien mène notamment à Matthijs de Ligt. Mais à l’instar des deux anciens attaquants du LOSC, le défenseur du Bayern Munich a également refroidi le PSG. Et il n’est pas le seul bavarois à tourner dos au club de la capitale.

Dayot Upamecano dit non au PSG

En plus de Matthijs de Ligt, un autre joueur du Bayern Munich a également fermé la porte à un départ au PSG. Alors que le club parisien a désormais une politique de francisation de son effectif, les dirigeants ne verraient pas d’un mauvais œil une arrivée de Dayot Upamecano. Mais bien que courtisé par plusieurs grands clubs européens, l’international français préfère rester fidèle au Bayern Munich.

« Quitter le Bayern cet été ? Non pas du tout. J'ai un contrat jusqu'en 2026, je me sens bien au club et avec mes coéquipiers. Je veux rester ici au FC Bayern et je continuerai à grandir », a laissé entendre l’ancien défenseur du RB Leipzig.