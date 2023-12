PSG : Le groupe contre Metz avec un retour marquant et un nouveau visage

Luis Enrique vient de dévoiler le groupe du PSG pour le dernier match de l’année civile contre le FC Metz, mercredi soir.

Ce soir du mercredi 20 décembre 2023, le Paris Saint-Germain accorde son hospitalité au FC Metz à 21 heures au Parc des Princes. Un match comptant pour la 17e et dernière journée de la phase aller du championnat de France. A quelques heures du coup d’envoi, le coach parisien dévoile son groupe.

Un cadre de retour, le frère de Kylian appelé

Leader du championnat de France, le Paris Saint-Germain veut maintenir l’écart sur ses challengers (OGC Nice, 32 points et AS Monaco, 30 points) en Ligue 1. Dans cet ordre d’idée, le club champion de France donne rendez-vous aux Messins ce mercredi soir à partir de 21 heures, dans son fief du Parc des Princes. Accrochée par le LOSC Lille (1-1) lors de la récente journée, la formation francilienne tentera de se relancer dans son enceinte et devant ses supporters pour faire une bonne fin d’année sur la pelouse.

Absent contre le Borussia Dortmund lors de la sixième et dernière journée de Ligue des champions (1-1 qualificatif du PSG), Gonçalo Ramos fait son retour dans le groupe parisien pour le dernier match de l'année 2023 entre le PSG et Metz ce mercredi au Parc des Princes. Présents face à Lille dimanche soir, Ousmane Dembélé et Arnau Tenas sont préservés tandis que le frère de Kylian, Ethan Mbappé, est dans le groupe retenu par l’ancien entraîneur du FC Barcelone.

Le groupe du PSG contre Metz

Gardiens : Gianluigi Donnarumma, Letellier, Mouquet

Défenseurs : Achraf Hakimi, Marquinhos, Danilo, Lucas Hernandez, Nordi Mukiele, Milan Skriniar

Milieux : Manuel Ugarte, Vitinha, Lee Kang-In, Cher Ndour, Carlos Soler, Warren Zaïre-Emery, Ethan Mbappé

Attaquants : Marco Asensio, Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola.