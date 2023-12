Incroyable, le PSG n’a pas voyagé avec tous les joueurs convoqués contre Dortmund

Le Pris Saint-Germain est très diminué avant d’affronter le Borussia Dortmund en Ligue des champions ce mercredi soir.

C’est l’inquiétude à Paris avant le match de la dernière journée de Ligue des champions contre les Allemands du Borussia Dortmund. Alors qu’il a convoqué un groupe restreint de 19 joueurs, Luis Enrique a encore laissé des joueurs convoqués à Paris.

Ramos incertain

Ça se complique pour le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Alors que le club francilien a du mal à s’imposer à l’extérieur en Ligue des champions malgré un groupe complet, c’est avec un groupe très diminué que Luis Enrique va se mesurer au Borussia Dortmund, ce soir du mercredi 13 décembre 2023.

Comme nous l’avions évoqué, mardi soir, la présence de Gonçalo Ramos est très incertaine contre le club vice-champion d’Allemagne. En conférence de presse, mardi, le technicien espagnol avait notifié que l’avant-centre portugais était incertain contre Dortmund. « Je voudrais vous donner une info, Gonçalo Ramos ne sera pas à l’entraînement ce mardi à cause d’une petite grippe la nuit passée. On verra si sa maladie se soignera et s’il pourra être dans le groupe », avait déclaré Luis Enrique face aux journalistes.

Gonçalo Ramos n’a pas fait le voyage sur l’Allemagne

S’il est annoncé incertain par le coach parisien en conférence de presse, un fait vient rassurer de ce que l’ancien attaquant de Benfica ne serait pas de la partie avec les champions de France contre le Borussia Dortmund, ce mercredi soir.

A en croire les informations de RMC Sport, Gonçalo Ramos n’a pas fait le voyage en Allemagne. L’attaquant portugais, ne se sentant toujours pas bien, est laissé à Paris, mardi. Le staff médical du Paris Saint-Germain va suivre l'évolution de la santé de Gonçalo Ramos dans la matinée de ce mercredi, comme l'a aussi confirmé Luis Enrique en conférence de presse. Mais la probabilité est très faible pour que le joueur se rende au Signal Iduna Park pour jouer, ce mercredi soir.