PSG - Metz : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Paris Saint-Germain accorde son hospitalité à Metz, mercredi, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

C’est la fin de l’année civile. Toutes les équipes du championnat de France disputent le dernier match de la phase aller, ce mercredi 20 décembre 2023. En effet, le Paris Saint-Germain donne rendez-vous au FC Metz au Parc des Princes.

Le PSG en quête de rebond

Auteur d’un début de saison timide, le Paris Saint-Germain (1er, 37 points) a fini par retrouver ses états et a repris les commandes de la Ligue 1 français dans les mains de l’OGC Nice (2e, 32 points), qui continue d’être une menace pour le club francilien. Accrochés par Lille (1-1) lors de la précédente journée, les hommes de Luis Enrique se doivent de se relancer pour terminer 2023 avec une victoire et conserver l’avantage sur les Aiglons. Fait-il rappeler que le Paris Saint-Germain, qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, affrontera les Espagnols de la Real Sociedad à ce tour à élimination directe.

De son côté, le FC Metz qui a fait un bon début de saison a fini par perdre les pédales en cours de chemin. Depuis les trois derniers matchs en Ligue 1, les hommes du technicien roumain, László Bölöni, n’ont plus connu de victoire. Aussi, ils n’ont plus inscrit le moindre but. La dernière sortie était une défaite (0-1) contre Montpellier HSC. 14e de Ligue 1 avec 16 unités au compteur (à 3 points des barrages), une victoire permettrait aux Messins de s’éloigner un peu plus de la zone de relégation.

Horaire et lieu du match

PSG – Metz

17e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 21h française

Les équipes probables du PSG - Metz

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez - Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery - Asensio, Mbappé, Kolo Muani

Metz : Oukidja - Colin, Traore, Herelle, Udol - Camara, Jean-Jacques, Van Den Kerkhof, Jallow, Diallo - Elisor

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Metz

La rencontre entre le Paris Saint-Germain HSC et le FC Metz sera à suivre ce mercredi 20 décembre 2023 à partir de 21 heures sur Canal + 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal, ainsi que sur le service DAZN.