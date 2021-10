PSG : le club a "l'espoir et la capacité" de garder Mbappé, selon Pochettino

Mercredi soir, au micro d'El Larguero (Cadena SER), l'entraîneur du PSG a lancé l'opération séduction pour convaincre K.Mbappé de rester au club.

Depuis sa récente opération de communication, Kylian Mbappé a relancé le suspense au sujet de son avenir au Paris Saint-Germain. L'attaquant va-t-il s'en aller dès qu'il en aura la possibilité, lui qui souhaitait fermement rejoindre le Real Madrid durant le dernier mercato ? À Paris, on entend évidemment tout faire pour préserver le natif de Bondy le plus longtemps possible, comme en témoignent les récentes offres madrilènes repoussées. Mauricio Pochettino, son entraîneur, s'est lui aussi mêlé à la lutte.



En effet, le technicien argentin a accordé un long entretien, mercredi soir, au micro d' El Larguero sur les ondes de la Cadena SER. Ni plus ni moins qu'une opération séduction. "Il ne faut pas sous-estimer les joueurs, ils ont un entourage, des conseillers et leur propre opinion. Il prendra la décision qu'il aura à prendre et le club fera tout son possible pour conserver Kylian, parce qu'on parle de l'un des meilleurs joueurs du monde, avec un énorme potentiel, qui n'a que 22 ans. Le club essaiera de le convaincre et de le séduire pour qu'il reste ici. Moi, comme entraîneur, je serais enchanté qu'il reste ici de nombreuses années", a d'abord confié Mauricio Pochettino, mercredi soir.

"Je n'ai aucun doute sur son professionnalisme"

"Sa dernière interview ? J'en ai vu quelques extraits, je garde la sensation que la situation est ouverte et que tout peut arriver à l'avenir. Il a dit quelle était sa position il y a quelques mois et elle peut changer à l'avenir. Le club a l'espoir et la capacité pour le séduire et lui offrir des outils et des choses pour qu'il soit heureux ici et prenne du plaisir à jouer au football. Après, la décision d'accepter lui appartient", a ensuite ajouté l'ancien entraîneur des Spurs, avant de louer le professionnalisme du joueur.





"Il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 et il est possible que, jusque-là, il puisse changer d'avis. Je n'ai aucun doute sur son professionnalisme et je sais que, jusqu'au dernier jour, que ce soit le 30 juin 2022 ou dans 5 ans ou 10 ans, il sera professionnel à 100%. (...) On verra avec le temps, je n'ai aucun doute. Il n'y a pas de vérités absolues. De par mon expérience à ses côtés, il me semble avoir la tête sur les épaules pour gérer ce genre de situations. On ne peut pas prévoir ce qui peut arriver mais il est armé pour n'importe quel défi", a souligné Mauricio Pochettino, qui sait à quel point Kylian Mbappé sera amené à compter à l'avenir. D'ailleurs, l'Argentin estime que le Français est déjà au même niveau que les légendes vivantes que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, se disant impressionné par sa maturité, lui qui est seulement âgé de 22 ans.

"Il est bien, tranquille, il a beaucoup de personnalité, il est très sociable, il sait ce qu'il veut et il adore le football. Il n'a que 22 ans mais il est très mûr. Je prends du plaisir à être avec lui. Il est actuellement au niveau de Messi et Cristiano, c'est une chance de l'avoir ici avec Neymar et Leo (Messi), c'est une satisfaction énorme de les voir tous les trois ensemble tous les jours à l'entraînement. Kylian est l'un des grands talents, c'est le présent et l'avenir. Il a une bonne relation avec tous ses partenaires. Il s'entend vite bien avec tout le monde et a le respect et l'admiration de ses coéquipiers", a ainsi souligné l'entraîneur du PSG. Plus que jamais, l'opération séduction est lancée.